Власти Крыма хотят принимать туристов больше, чем полуостров может «вынести»

В 2021 году Крым посетили 9,5 млн туристов. Это на 20% выше прошлогодних показателей и абсолютный рекорд за все время. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти Крыма надеются, что в 2022 году приедут 10 млн человек.

Напомним, специалисты неоднократно заявляли, что полуостров не в состоянии принять столько отдыхающих. Тем более, что основной поток приходится на небольшой отрезок побережья на отрезок побережья Коктебель – Судак – Алушта – Ялта.

Во-первых, на всех не хватает воды. Даже в недефицитные годы в том же Судаке воду в сезон подают по графику: одни улицы получают ее всего на пару часов в день, другие – и вовсе раз в 2 дня.

В целом, весь полуостров при обычном потреблении использует в год около 200 млн кубометров воды, в текущем году, если верть официальным данным по количеству туристов, приезжие только за первые 8 месяцев выпили 10 часть этого объема. За последующие 4 месяца – еще около 5 мл кубов. И это при том, что первая половина года была вододефицитной: в новогодние праздники пришлось вводить ограничения даже на популярных курортах.

Во-вторых, на полуострове растет потребление электроэнергии: предполагается, что до 2026 года энергопотребление в Крыму может увеличиться до 1,5 ГВт при суммарном текущем объеме генерации 879 МВт. Поэтому еще год назад поднимался вопрос о необходимости создания дополнительных генерирующих мощностей, чтобы предотвратить дефицит и сбои в работе энергосистемы.

Наконец, в Крыму просто нет столько мест размещения, чтобы принять 10 млн туристов. Согласно данным минкурортов, в августе – самом пиковом для турсферы месяце – в республике официально работали около 1 тысячи отелей и гостиниц с общим числом мест около 155 тысяч. Если допустить, что каждый турист проведет на полуострове всего неделю, они смогут принять не более 8 млн человек, если 2 недели (средний срок пребывания) – всего 4 млн.

Наконец, для 10 млн туристов в Крыму просто не хватает территории. Ученые КФУ подсчитали, что с учетом имеющихся пляжей и горнолесных угодий полуостров может принять не более 8 млн человек. Но такая антропогенная нагрузка негативно отразится на природе.

Симферополь, Лиана Макоба

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