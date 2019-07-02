Крымские власти заставляют Судак «поделиться» последней водой

Однополые поцелуи и обливание водой – не единственный интересный момент в истории фестиваля «Таврида» в Крыму. Не исключено, что к этому скандалу добавиться другой – менее громкий, зато более масштабный.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновники неустанно докладывают о росте туристического потока в Крым и оптимистично прогнозируют: здесь могут принять и 10 миллионов отдыхающих в год. Экологи пытаются протестовать: такую антропогенную нагрузку природа полуострова не выдержит, тем более, что основной поток стремится на отрезок побережья Коктебель – Судак – Алушта – Ялта. Специалистов-пессимистов стараются не слышать.

Летнее потребление электроэнергии в Крыму превысило зимнее: кондиционеры и морозильники потребляют больше, чем нагреватели в пустующих зимой апартаментах.

Но самая большая проблема – вода, особенно в населенных пунктах восточнее Алушты и Белогорска – там нет водохранилищ естественного стока.

Курортный Судак к отсутствию воды давно приспособился: в многоквартирных домах запасы воды хранятся в резервуарах под потолком ванной комнаты, в частном секторе место в огороде занимают многокубовые баки.

На лето этого года Судакский филиал ГУП РК «Вода Крыма» доводит до жителей округа график водоснабжения. Например, в самом Судаке на ул. Кутузова и Чехова – вода подается с 15.00 до 16.00 (через день); на Ленина – 98, Спендиарова (низ) – с 16.00 до 18.00; ул. Восточное шоссе (СОТ «Ветеран») – с 22.00 до 23.30. Жителям шести улиц и села Лесное воду подвозят машинами.

В поселке Солнечная Долина воду в некоторые дома и вовсе подают раз в 2 дня. Вот отрывок из объявления «Воды Крыма»: ул. Черноморская, дома 18-40, пер. Солнечный, контора АО «Солнечная Долина» – 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числа месяца с 6.00 до 7.30, нечетные – с 18.00 до 19.30, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числа месяца с 18.00 до 19.30.

Но даже этими скудными каплями жителей и гостей поселка заставят поделиться.

На днях объявлены два конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ. Речь идет об объектах «водовод для водоснабжения Всероссийского образовательного молодежного форума «Таврида», г. Судак» и «напорный коллектор с КНС для водоотведения» того же форума «Таврида». Объявленная стоимость проектов – 15 млн и 11,5 млн руб соответственно. Источник финансирования – бюджет Крыма.

Заказчиком проекта, выполняя распоряжение Совмина Крыма №279-р, выступает ГКУ Инвестстрой РК – подразделение Минстроя Крыма.

Из технического задания следует, что водовод будет сезонным, протянут две его нитки из Солнечной Долины, длина его составит 13 км.

Ввод объектов в эксплуатацию назначен на 2021 год. Стоимость самого строительства в ценах текущего года составит 304 млн руб, с учетом будущей инфляции – 322 млн за каждый.

Напомним, сам Судак с 30 тысячами постоянного населения имеет большие многолетние проблемы со свалкой, канализацией, очистными сооружениями.

Капсельская бухта, куда в этом году с запада Крыма переместился форум «Таврида» – обширное неосвоенное пространство, расположенное между мысом Алчак и полуостровом Меганом. В советские годы территория, где располагалась сверхсекретная воинская часть, была огорожена колючей проволокой и тщательно охранялась. Сейчас туда на остающийся диким прекрасный просторный пляж на машинах ездят купаться туристы, снимающие жилье в Судаке.

Окружающий пейзаж относится к тем, что сравнивают с лунным – холмы, выгорающие к середине лета, полное отсутствие деревьев.

Абсолютное безводье до сих пор сдерживало освоение рассекреченной бухты, хотя крымской властью озвучивались планы развернуть там яхтенную марину и прочие объекты.

Пока из утвержденных инвестиционных проектов там числится только один: Многофункциональный этнографический комплекс семейного отдыха «Капсель», учредитель живет в Судаке, отчетность его ООО «Каец» за 2018 год состоит из одних нулей.

К форуму «Таврида» крымская власть, кроме предоставления участка, прямого отношения не имеет – он организован и проведен ФГБУ «Роскультцентр» (структура Федерального агентства по делам молодежи).

Более того, после скандала с однополыми поцелуями крымчане выступили с лозунгами «Вон из Крыма!». Поэтому оплата водопроводно-канализационных проектов из бюджета РК вызвает подозрения: не «посадят» ли на этот хилый фестивальный водопровод коммерческую недвижимость, которая может там возникнуть по отмашке крымской власти.

Подобные случаи были. Например, в Симферополе сейчас не вводятся в эксплуатацию несколько готовых объектов из-за невозможности застройщиков заключить договоры на присоединение к сетям: канализационный коллектор давно работает на пределе своей мощности, энергетикам нужны новые подстанции, сооружение которых никто не предусмотрел.

Вспоминается и недострой в Мисхорском парке. Сотрудница отдела продаж «Консоли», рекламируя квартиры в этом доме, простодушно отвечала, что дом присоединится к инженерным сетям соседнего санатория «Мисхор», коммунальных проблем у покупателей не будет. Главврач «Мисхора» Владимир Мешков, ныне покойный, с изумлением узнал об этом намерении от журналистов. Привязка многоэтажки к санаторию была тем более удивительной, что для обеспечения собственных нужд на крышах корпусов санатория давно были установлены солнечные батареи.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 01.07.19

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