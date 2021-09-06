Туристы в Крыму выпили целое водохранилище

Туристы в текущем году выпили в Крыму около 20 млн кубометров воды – расчеты в эфире радио «Спутник в Крыму» произвел доктор технических наук, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники АСиА КФУ имени Вернадского Илья Николенко.

Ученый напомнил: норма потребления воды на человека составляет 200 литров в сутки, при этом на отдыхе человек, как правило, расходует больше. Глава РК Сергей Аксенов на прошлой неделе заявил, что в текущем году в республике уже побывали 7,2 млн туристов.

«Если взять средний отдых, к примеру, десять дней, то получается, что за нынешний рекреационный период было потрачено от 15 до 20 миллионов кубов воды», – сообщил Николенко. По объему это сопоставимо с Белогорским водохранилищем. Правда, методика подсчета туристов в Крыму весьма спорна: к этой категории причисляют всех, приехавших на полуостров, не зависимо от места проживания и цели визита, включая крымчан и тех, кто едет транзитом в Севастополь.

Кстати, как передает корреспондент РИА «Новый День», весь полуостров при обычном потреблении использует в год около 200 млн кубометров, то есть туристы уже выпили 10 часть годовой нормы.

Добавим, что на сегодняшний день общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составляет без малого 126 млн кубометров, что на 6,64 млн кубов меньше, чем месяц назад.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.09.21

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