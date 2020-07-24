Ничего не смущает? Власти Крыма заявили о первом в этом году миллионе туристов

Власти Крыма заявили о первом в этом году миллионе отдыхающих.

«Объем туристического потока беспрецедентный. Уровень загрузки отелей на Южном берегу, по данным министерства курортов и туризма Республики Крым, достигает 95%. Во многих 4-5-звёздочных гостиницах продано 100% номеров на июль-август включительно. В среднем по Крыму номерной фонд заполнен на 70%, – сообщил сегодня глава РК Сергей Аксенов. – Уровень и глубина бронирования отелей и санаториев на сентябрь-октябрь продолжают расти. Увеличивается и количество средств размещения, готовых принимать туристов. На сегодняшний день 727 санаториев и отелей взяли на себя обязательства по работе в период курортного сезона. Более трети отдыхающих (32, 1%) прибыли на полуостров самолетами, 4,8% – по железной дороге, 63,1% – автотранспортом по Крымскому мосту».

Как уже сообщал «Новый День», методика подсчета туристов в Крыму далека от совершенства: к этой категории относят всех, въехавших на полуостров, в том числе и самих крымчан. Те, кто часто ездит на материк, каждый раз по возвращению пополняет ряды туристов. Более того, часть турпотока идет в Севастополь, но, поскольку в город можно попасть только через территорию РК, все транзитники попадают в статистику дважды.

То есть, понять, сколько на самом деле туристов побывало на полуострове, невозможно. Как и определить загрузку мест размещения:

«А вас не смущает, что из тысяч объектов размещения подали уведомления только 727, а остальные плевать хотели на требования властей и безопасность людей и работают нелегально? Хоть один нелегал был закрыт или оштрафован?» – комментируют сообщение Аксенова о первом миллионе крымчане.

Да и с официально работающими отелями, похоже, дело обстоит не совсем так, как хотелось бы чиновникам: «Заполнено дорогое на ЮБК, а так-то не очень», – говорят жители полуострова. Это подтверждают и представители турсферы, отмечая, что ажиотажный спрос отмечен только в высоком ценовом сегменте, а в среднем и эконом-классе ситуация сопоставима с прошлогодней.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 24.07.20

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