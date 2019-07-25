У каждого начальника своя система счета: в Крыму срочно пересчитали туристов

Каждое из крымских ведомств, причастных к туризму, озвучивает свои цифры посещаемости полуострова. Возможно, у них разные методики подсчета, но скорее всего – кому-то из них (например, из карьерных соображений) нужно скорее доложить об очередном рекорде.

2 июля пресс-служба министерства курортов и туризма Республики Крым доложила: «С начала года в Крыму отдохнуло 2 млн 209,6 тыс туристов, что на 11% выше уровня аналогичного периода прошлого года». Украинцев, прибывших в Крым, на тот момент насчитали 200 тысяч.

23 июля председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексея Черняка привел свои цифры: с начала года отдохнули 2 млн 686 тысяч туристов, со стороны Украины заехали 202 тыс человек. Выходит за три самых «высоких» недели заехало меньше полумиллиона? По данным министра курортов Вадима Волченко, в прошлом году на примерно к этому времени отдыхающих было 3 млн 281 тыс.

Не успел «Новый День», ссылаясь на депутата, констатировать, что поток оптимистических реляций поутих, как Минтур тут же выкатил очередной отчет, в котором не только нашел тот «июльский миллион, но и турпоток, разумеется, вырос.

Новая сводка появилась на сайте Минтуризма через два дня после «убыточной» справки Черняка: «С начала 2019 года в Республике Крым отдохнули 3 миллиона 346 тысяч туристов, что на 11 % выше уровня аналогичного периода 2018 года, в том числе 253 тысячи туристов из Украины».

Надо заметить, что не всеукраинские туристы приезжают на собственных машинах, многие пользуются услугами перевозчиков из Херсонской области. Сотни легковушек «дежурят», например, на вокзале Новоалекссевки, ожидая прибытия поездов из Киева и Харькова. С криками «Граница Крыма! Джанкой! Симферополь!» они выхватывают сумки и чемоданы у потенциальных клиентов и бегут с ними к своим машинам. Иногда им удается сделать две ходки в день. Таким образом, каждый из этих автовладельцев попадает в ежедневную сводку в качестве украинского туриста, иногда – дважды.

Но вернемся к сводке Минтура: «Средняя загрузка работающих средств размещения в Республике Крым составляет 79 %».

По данным министерства, особенно популярны у отдыхающих, оказывается, Черноморский район, где загрузка средств размещения составляет 93%, Алушта – 88%, Бахчисарайский район – 86%, Саки – 83%, Евпатория – 83%. Судак отстает – 79%.

Будем ждать, чем ответит Госсовет: у него, как запасная карта в рукаве, осталась Ялта.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 25.07.19

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