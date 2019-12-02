Где на всех воды найти? Крымские власти продолжают сообщать о туристических рекордах

Крымские власти продолжают рапортовать о туристических рекордах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам 11 месяцев на полуострове отдохнули более 7 миллионов человек. Об этом заявил вице-премьер РК – постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

Ожидается, что в декабре приедет еще не менее полумиллиона человек. А в 2020 году число туристов превысит 8 млн.

Проверить цифры крымских чиновников невозможно, так как в регионе нет прозрачной схемы учета турпотока. Несколько лет назад глава РК Сергей Аксенов раскритиковал существующий тогда принцип – считать всех въезжающих на полуостров. С тех пор власти вообще предпочитают не конкретизировать, как они отличают туристов от командировочных и самих крымчан. Посчитать гостей по местам размещения тоже невозможно: более половины сферы находится в тени. И до сих пор никто даже приблизительно не может сказать, сколько в Крыму отелей и гостиниц, не говоря уже о частном секторе.

Оценить турпоток – хотя бы в общих чертах – можно было бы по курортному сбору, однако власти республики категорически отказываются его вводит каждый раз выдвигая новые причины отсрочки.

Впрочем, есть и другие способы посчитать приезжих: по количеству съеденного хлеба или выпитой воды. Например, пару недель председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Игорь Вайль заявил, что в этом сезоне туристы выпили «лишние» 3 млн кубометров воды: «К сожалению, в курортный сезон по разработанным режимам работы водохранилищ было перебрано порядка 3 млн кубических метров в связи с притоком приезжих: было забрано на 3 млн больше, чем это было предусмотрено режимом работы водохранилищ». Это, в числе прочего, привело к обмелению питьевых источников Крыма.

Где крымчане будут брать воду, если в следующем году приедет еще на 1 млн туристов больше, пока не сообщается.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.12.19

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