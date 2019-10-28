Рухнувшие причалы, убитые дороги и ветхие набережные: в Крыму миллиарды туристических денег исчезают в неизвестном направлении (ФОТО)

Крым побил рекорд всего постсоветского периода по количеству туристов. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

«Рекордные показатели прошлого курортного сезона в этом году превышены. По информации на 28 октября, в нашем регионе с начала года уже отдохнули 6 миллионов 870 тысяч человек. Это на 10% превышает прошлогодний показатель. Напомню, что в 2018 году Крым посетили 6 миллионов 800 тысяч туристов. Это рекордное количество за все постсоветские годы», – написал Аксенов в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымские чиновники, отчитываясь о росте турпотока, всегда довольно вольно обращаются с цифрами. Например, председатель комитета Госсовета по туризму Алексей Черняк, несколько раз пойманный на несоответствиях, в последнее время вообще не сообщает конкретные цифры, пока их не озвучит кто-нибудь другой, предпочитая оперировать исключительно процентами. Аксенов в этом плане менее осторожен и, не стесняясь, делает смелые заявления. Но элементарные подсчеты снова выявляют несоответствие.

Так, глава РК сегодня сообщает конкретную цифру – 6 млн 870 тыс уже отдохнувших и заявляет, что это на 10% больше аналогичного прошлогоднего показателя. То есть, в 2018 году в это же время число отдохнувших было (6 млн 870 тыс минус 687 тыс) 6 млн 183 тысячи. Однако в начале октября 2018 года крымские власти сообщали, что за 9 месяцев года число туристов составило 6 млн 164 тыс. То есть за октябрь – в так называемый бархатный сезон, когда на полуострове еще довольно тепло, в Крым приехали всего 19 тыс человек, а потом – за два месяца глухого несезона, если верить данным Аксенова, откуда-то взялись еще более 600 тысяч.

Впрочем, министр туризма и курортов Крыма заявлял, что по итогам 10 месяцев в Крыму «точно отдохнули более 6,3 млн, но это все равное не объясняет внезапный всплеск туристической активности в ноябре-декабре. И ставит под сомнение арифметику Аксенова, так как тогда никак не получается 10%-ный рост.

И это даже при том, что методика подсчета, озвученная несколько лет назад все тем же Аксеновым, не разделяет людей, приехавших в Крым, на туристов, командировочных и крымчан – считаются все, прилетевшие или приехавшие на полуостров.

Но, допустим, 6 млн 870 тыс человек – это, действительно, туристы. Вернуться ли они еще раз? Неоднократно отмечалось, что в этом году более половины турпотока пришло через Крымский мост.

В Ялте даже соорудили своеобразный памятник главной транспортной артерии, соединяющей материковую часть России и полуостров.

Иными словами, многие приехали в Крым в первый раз. И что они увидели на фоне неоспоримых природных красот? Ветшающие здания, огромные недострои аварийную инфраструктуру, убитые в хлам дороги, причем не только к раскрученным достопримечательностям, но и в центре популярных курортных городов.

Санаторий министерства обороны в Судаке – такой вид открывается с набережной

Одна из главных достопримечательностей Мисхора – огромное здание, так и не ставшее гостиницей «Ялита»

Компанию ему составляет недострой «Консоли», нагло расположившийся в самом Мисхорском парке – памятнике паркового искусства, между прочим

А внизу – гигантский недострой в верхней Гаспре

Участок от здания волшебным образом откусили от территории детского санатория «Ясная поляна» еще при Украине. Санаторий сейчас не работает, но в главном корпусе кто-то живет. Местные жители утверждают, что это строители соседней «высотки»

А так выглядят многие крмыские дороги: эта, например, ведет к водопаду Джур-Джур – очень популярному и у туристов, и у крымчан месту

А это центр Судака – улица Бирюзова, буквальная забитая гостевыми домами. До набережной, Кипарисовой аллеи и администрации города пешком – минут 5

Власти Крыма бодро рапортуют о росте поступлений «туристических денег» в бюджет: только в в первом полугодии текущего года сумма увеличились почти на четверть в сравнении с прошлогодним показателем и составили 1,46 миллиарда рублей, заявил Аксенов. И эта цифра удивляет.

Даже если каждый из почти 7 млн туристов, уже посетивших Крым в текущем году, оставил на полуострове всего 1 тысячу рублей, выручка от турсезона составила 7 млрд рублей. В реальности цифры на порядок больше. Но непосредственно на туристической сфере это никак не отражается.

Те, кто ездит в Крым постоянно, отмечают: улучшения видны лишь там, где действуют федеральные проекты – именно к таким относятся Крымский мост и трасса «Таврида», а в курортных городах и поселках если что и меняется, то в худшую сторону: то, что было старым, становится ветхим, а то что уже было ветхим – просто разрушается.

Актуальный пример: в курортном Крыму не осталось ни одного действующего причала для прогулочных катеров. Те, что еще используются, давно находятся в аварийном состоянии. И это очень опасно. Так, в конце мая – то есть уже в начале текущего сезона – рухнул причал в Мисхоре. Он использовался до последнего дня, и лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Начальник Ялтинского торгового порта Роман Подсудевский утверждал, что срок эксплуатации причала истекал 27 мая, но на самом деле его признали аварийным еще в 2014 году – после вхождения Крыма в состав России.

В мае Подсудевский сообщал, что данный причал, как и остальные на южном берегу, включен в Федеральную целевую программу социально-экономического развития Крыма, в настоящее время готовятся документы, чтобы в рамках данной программы он стал приоритетным для проведения реконструкции.

Сезон прошел – к причалу никто не прикоснулся. Как и аналогичным сооружениям в Ялте и Алупке.

Причал в Алупке

А это Ялта: доступ к обрушившемуся пирсу перекрыли – и забыли

Похожая ситуация складывается и с набережными: большинство из них построено в советское время и было рассчитано на 25 лет службы. На сегодняшний день треть набережных эксплуатируется дольше 40 лет, еще две трети от 25 до 40 лет. По словам главы Крыма Сергея Аксенова в капитальном ремонте нуждается 34 набережных, и требуется на это (с учетом берегоукрепления) 32 млрд рублей. Если бы турсфера Крыма работала вбелую, то эти расходы можно было окупить за 1 сезон.

Но пока борьба с серыми и черными схемами ведется лишь на словах (никто даже толком не знает, сколько в Крыму мест размещения), огромные деньги исчезают в неизвестном направлении, а ветхость набережных маскируют всевозможными кафешками и киосками. Да, так, что моря порой совсем не видно.

Вы видите море? А оно есть. Это Мисхор

В Ялте большую часть набережной весь сезон загораживала крытая ледовая арена

И этим тоже вынуждены любоваться приезжающие в Крым туристы – это не на окраинах: это набережные и центральтные улицы наших городов

Симферополь, Лиана Макоба, Евгений Полак

Симферополь. Другие новости 28.10.19

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