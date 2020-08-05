Туристы недовольны крымской инфраструктурой: особенно много претензий предъявляют автомобилисты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этом году почти две трети отдыхающих попали на полуостров через Крымский мост. Большинство из них приехали на собственных автомобилях. Ближайшие к мосту курортные города забиты транспортом так, что и местные жители, и приезжие жалуются – не пройти, не проехать.

«Я просто в шоке от того, что у гостиниц нет нормальных парковочных мест. При бронировании указано, что парковка есть, в итоге машину приходится оставлять на улице. Понастроят гостиниц, что во дворе даже места посидеть нет... не говоря о парковке. Это просто треш, – возмущаются туристы в соцсетях. – Невозможно по улицам нормально проехать на легковой машине, а что делать большим мусоровозкам или водовозкам?»

«Мало того, что проехать тяжело (иногда приходится задом 50 метров сдавать, чтобы пропустить встречный грузовик), так ещё и баклажек своих (5-литровые бутылки с водой, которыми соседи гостевых домов защищают свою придомовую территорию от превращения в импровизированную парковку) понаставят на обочинах», – вторят местные.

Другая история – дороги. Например, центр Судака утыкан гостевыми домами, но если улицу Бирюзова в отдельных местах периодически латают, то другие – не менее востребованные у туристов – выглядят так, словно их вообще никогда не ремонтировали.

«Спендиарова вся в машинах – не проехать, а дорога – как будто её бомбили». Аналогичная ситуация на Танкистов и Парковой.

Кстати, владельцы гостевых домов на Танкистов заявляют, что несколько лет безуспешно просили городские власти отремонтировать дорогу, а, когда устали ждать реакции, предложили привести ее в порядок самостоятельно. Но даже на это разрешения не получили.

На ЮБК у разбитым дорогам добавляются осыпающиеся лестницы и горы мусора:

«Центр посёлка Кореиз: уже много лет мусор, бардак, всё рушится! Как обратить внимание администрации? Есть ли она вообще? Такая же ситуация на нижней дороге», – возмущаются жители поселка.

И отдельная боль туристов – туалеты. Их мало и на всех не хватает. Да в те, что работают, пускают не всех и не всегда.

«Администрация Ялты! Сделайте, пожалуйста, что-то с туалетами на троллейбусной станции: туалет закрывается 19:00, а троллейбусы ходят до 22:00. Люди хотят в туалет, а туалеты закрыты», – пишут в соцсетях.

«И на автовокзале сделали, по-моему, не до 23:00, а до 20:00 или 21:00. Тем, у кого вечерние билеты, дорога предстоит долгая, а в туалет не сходить».

«Отдыхали на пляже за Алчаком (Судак) с мамой 80 лет, мама захотела в туалет. Это естественная потребность человека. Я проводила маму в кафе для этих целей.

Но! Маме отказали в возможности посетить туалетную комнату: «Только доя посетителей кафе...

Для пляжников туалет там, поищите..." К слову, туалет в 50 м потом нашли: деревянный сарайчик с дырками в полу, – рассказывает еще один турист. – Мы хотели что-то купить в кафе, чтобы стать клиентом кафе, но после процесса. Но нам отказали!»

Отметим, что, обсуждая турсезон, власти Крыма никогда не останавливаются на вышеназванных проблемах.

Симферополь, Олег Яковенко, Евгений Полак

Симферополь. Другие новости 05.08.20

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