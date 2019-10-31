Виновата не только Украина: туристический сезон в Крыму сорвали медузы

Пока крымские власти наперебой заявляют о рекордном числе туристов, представители турсферы жалуются на невозможность нормально работать и обеспечивать гостям полуострова то, за чем большинство из них, собственно, и приезжают.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пользователи пляжей под Евпаторией жалуются: за бизнесменами закреплены 16 участков, но они не могут их благоустроить, потому что на территории нет доступа к электросетям, у муниципалитетов не хватает средств на электрификацию.

Арендатор пляжа в Новофедоровке (Сакский район) готов за свой счет поставить трансформаторную подстанцию, но не может решить вопрос с землей, а без этого его просто не подключат к системе.

Много жалоб на нетрезвых отдыхающих, буянящих на пляжах и мешающих другим туристам.

«Мы обращались в местный отдел полиции, чтобы выставляли патрули. Но их нет. Если полиция когда и приедет, то часа через четыре, когда все уже разошлись. А у нас нет полномочий задерживать пьяных», – рассказал один из арендаторов.

На проблемы пожаловался и начальник Центра государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) крымского главка МЧС Булат Каюмов.

«Если разделить побережье Крыма – 2400 км – на 43 госинспектора, то получается на каждого по 60 км. Даже при ежедневной работе, имея 13 патрульных катеров, гидроциклы и помощь внештатных инспекторов, мы физически не можем стоять над каждым пользователем и поймать за руку каждого нарушителя», – заметил начальник Центра ГИМС.

А ловить есть кого. По словам Каюмова, количество «черных гидроциклистов» зашкаливает.

Спасатель напомнил также скандальную историю в Алуште, когда водитель гидроцикла с прикрепленным к нему «бананом, бросил людей в 800 метрах от берега, скрываясь от патрульного катера.

Первый замглавы крымского минтуризма подтвердил, что количество жалоб от крымчан и отдыхающих на проносящиеся в метре от купающихся «бананы» и гидроциклы превзошло даже традиционные «мусорные» обращения.

«Первое место по обращениям на «горячую линию» министерства – маломерные суда и доступность пляжей», – заявил Игорь Котляр.

А в Ленинском районе и вовсе заявили, что сезон сорван. В роли злодеев выступили медузы-корнероты.

«В Ленинском районе сезон был сорван из-за медуз. Море ими кишело. Никто не хотел купаться, людей не было. На берегу тоже лежало много мертвых медуз. Можно ли как-то организовать их сбор, утилизацию?" – поинтересовалась одна из представителей местного турбизнеса в ходе круглого стола, посвященного проблемам подготовки пляжей к высокому сезону, в рамках IX Туристского форума «Открытый Крым».

Игорь Котляр предложил коммерсантке воспользоваться опытом Ялты и Алушты, где пользователи пляжей устанавливают специальные противомедузные сетки, и им морские «диверсанты» не мешают.

Однако, как выяснилось, сети периодически забиваются, а процесс их очистки – дело хлопотное. В результате чиновник от минтуризма пообещал «посовещаться» с Минприроды, чтобы выработать общую стратегию борьбы с назойливыми медузами.

Симферополь, Оксана Мурзина

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