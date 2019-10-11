«Чихали» на Аксенова: в Крыму нарушаются законы при попустительстве полиции и чиновников

В курортных городах Крыма грубо нарушается закон о тишине – жалобы туристов на музыку, орущую по вечерам, а иногда и до утра поступали и летом, и сейчас, когда сезон практически завершен. Любопытно, что с нарушителями спокойствия ничего может сделать даже полиция. Более того, сотрудники этого ведомства, похоже, не в курсе, с которого часа в Крыму должна наступать тишина.

Кто платит, тот и танцует

Как передает корреспондент РИА «Новый День», закон «Об административных нарушениях в Республике Крым» (№117-ZRK) был принят Госсоветом РК 17 июня 2015 года. В числе прочего, документ предусматривал режим тишины: с 23 часов до 7 часов, а для жильцов многоквартирных домов дополнительно в выходные дни (суббота, воскресенье) и в нерабочие праздничные дни с 7 часов до 10 часов и с 19 часов до 23 часов (статья 2.1, пункты 1,2).

Однако на этот закон, похоже, никто не обратил внимания, и в августе 2016 года глава Крыма Сергей Аксенов заявил: «Я готов направлять в распоряжение управления Роспотребнадзора по РК все обращения граждан по поводу нарушений режима тишины, поступившие в социальные сети и на телефоны горячей линии Совета министров Республики Крым. Если местные чиновники не смогут навести порядок, будут вмешиваться республиканские власти». По его словам, в республике приняты все необходимые законы и акты, дающие право пресекать любые нарушения звукового режима после 23:00.

«Порядок и тишина в часы отдыха должны быть обеспечены на все сто процентов», – подчеркнул тогда глава Крыма.

26 июня текущего года Госсовет удлинил «тихий период» еще на 3 часа: в крымских городах запретили шуметь с 22 до 8 часов, а также с 13:00 до 14:00. В многоквартирных домах по-прежнему нельзя нарушать тишину в выходные и праздничные дни с 19 часов до 10 утра. Тихий час днем на этот тип жилья распространять не стали.

«Основанием для разработки данного законопроекта стали неоднократные обращения граждан», – говорилось в пояснительной записке к законопроекту. То есть заявления Аксенова 2016 года никаких реальных последствий для нарушителей не имели.

Закон, увеличивший период тишины с 22 до 8 часов (№618-ЗРК/2019) вступил в силу 1 июля 2019 года, но на ситуацию это никак не повлияло.

Например, Кипарисовая аллея в Судаке так и гремела на все голоса – своя музыка там несется из каждой палатки и кафешки – до глубокой ночи весь сезон. Отметим, что с одной стороны от аллеи находится ТОК «Судак», с другой – санаторий министерства обороны, вдоль самой улочки расположены мини-отели и гостевые дома, а ведет она от моря прямиком к администрации города. Но чиновники по ночам не работают, и о систематическом нарушении закона, конечно же, даже не догадываются.

В Мисхорском парке на прошлой неделе дважды начинали дискотеку (или какое-то другое мероприятие) после 22:00, сообщили РИА «Новый День» отдыхающие. Музыка гремела на всю округу и смолкала не раньше полуночи. При этом в санатории «Мисхор» сейчас социальный заезд – санаторий заполнен пенсионерами и инвалидами, которым ночной шум вряд ли помогает восстанавливать здоровье.

Полиция не в курсе

Но больше всего жалоб поступает из Ялты – в курортной столице Крыма даже в конце сезона на покой рассчитывать не стоит.

«Мы любим приезжать в Ялту в начале октября, – рассказали туристы с Урала. – Народу уже не так много. В прошлом году в десять вечера на набережной почти никого не было. При этом днем, в отличие от курортных поселков, жизнь кипит, и не надо ломать голову, где поесть и чем заняться. Всегда останавливаемся в отеле «Бристоль» (на улице Рузвельта – прим. НД): сервис там отличный, отель в двух шагах от набережной с одной стороны и Массандровского пляжа с другой. Правда, прямо под окнами проходит дорога, но ночью там нешумно.

Однако в этом году нас ждал сюрприз: в первый же вечер часов с 6 прямо под окнами загремела кафешка. В прошлом году она не работала, поэтому вечернее шоу, по ощущениям – прямо на нашем балконе, стало полной неожиданностью.

Оказалось, что шумит кафе «Парус», расположенное буквально в 20 метрах от отеля.

Репертуар на любителя – для поклонников Аллегровой, Шуфутинского и прочей Лободы. На всякий случай поинтересовались на ресепшн, до которого времени этот праздник жизни длится. Нас заверили, что все в рамках закона – до 23:00. Когда мы напомнили, что вообще-то, по законодательству Крыма, шуметь нельзя с 22:00, только развели руками и сообщили, что сделать ничего с этой кафешкой не могут. На вопрос, почему не вызывают полицию, ответили, что это бесполезно.

После 22:00 музыка, действительно, не прекратилась.

Запись сделана 3 октября в 22:12

А у нас в это время уже полночь, и хотелось бы уже лечь спать. Но от певицы в кафе не спасали даже плотно закрытые окна и балкон.

В 22:26 мы позвонили на номер 102. Дежурный ялтинской полиции сначала пытался уверить нас, что шуметь можно до 23:00, но когда мы назвали номер закона, согласно которому тишина должна устанавливаться с 22:00, спорить перестал и сообщил, что заявление сообщение передано в Массандровский отдел полиции.

В 22:43 музыка в кафешке прекратилась. К 23:00 там ни осталось никого, кроме пары сотрудников. И тут подъехала полиция. Нас опять попытались уверить, что музыка может греметь до 23:00, мы снова напомнили о законе от 1 июля 2019 года. Тогда сотрудник полиции предложил нам написать заявление на имя начальника отдела полиции №3 «Массандровский» УМВД России по Ялте Корниенко. Что мы и сделали.

Сотрудник полиции сообщил, что заявление завтра будет передано участковому, и тот начнет с ним работать.

Не знаем, что у ялтинских участковых подразумевается под работой с заявлениями. Но на следующий день ситуация повторилась. Часов с 6 вечера в кафешке заработало караоке, и стало еще хуже, чем накануне: самозваные исполнители не только пели громко, но и безбожно фальшивили. Впрочем, как говориться, имели право: время режима тишины еще не подошло.

К 21 часу импровизированный концерт перешел в пьяную дискотеку, и к 22:00 веселье, разумеется, не закончилось.

Запись сделана 4 октября в 22:05

Мы не стали ждать до половины одиннадцатого, и вызвали полицию в 22:07. Нам в очередной раз сообщили, что шуметь можно до 23:00. Сложилось впечатление, что в Крыму никто, кроме Госсовета и нас, не знает о том, что с 1 июля в закон «Об административных правонарушениях» внесены изменения. В очередной раз сообщили представителю полиции о ЗРК №618. Наше сообщение снова передали в Массандровский отдел полиции.

Музыка в кафешке смолкла, как и накануне, в 22:43. Разгоряченные посетители выясняли отношения и слонялись под окнами отеля еще около часа. Полиция не приехала ни к одиннадцати, ни к полуночи, ни к часу ночи. Ждать до утра мы ее не стали.

Между прочим, где-то в 22:30 на набережной загремел живой концерт – у нас его было хорошо слышно, в 23:00 к нему присоединились ночные клубы – один напротив памятника Ленину, другой – на перекрестке улиц Рузвельта и Свердлова.

Концерт прекратился где-то после полуночи, ночные клубы стихли часам к двум. Просто Африка какая-то, а не цивилизованный курорт».

Вечерняя какофония

Корреспонденты РИА «Новый День» решили сами проверить, как соблюдается закон о тишине в Ялте, и приехали в город в субботу, 5 октября.

В 20:30 подошли к отелю «Бристоль» – музыка в кафе «Парус» звучала, действительно, слишком громко. К этому времени подул сильный ветер, и на набережной было гораздо меньше гуляющих и музыкантов, чем обычно. Дождавшись 22 часов, начали инспекцию с новой части набережной, идущей вдоль Приморского парка: от отеля «Левант». Весь берег в этой части заставлен кафешками, очевидно, что в сезон они работали допоздна, но к 5 октября все заведения уже закрылись, и было тихо.

Недалеко от ресторана Verdi расположился летний кинотеатр. Показывали какой-то боевик. Звук отстроен так, что сидящим метрах в 50 туристам фильм не мешал слушать море. Это порадовало: значит, в Ялте все-таки умеют работать цивилизовано. Новая часть набережной еще не завершена: из многочисленных павильонов, расположенных на двух уровнях, заняты лишь единицы. Возможно, когда работы завершатся, эта часть променада превратиться в подобие судакской Кипарисовой аллеи. Пока там относительно спокойно – музыка орала лишь из одного бокса.

Возле отеля «Ореанда» (заявлено 5 звезд) расположено сразу два кафе с музыкой: друг друга они не перекрикивают и не мешают даже дефилирующим по набережной туристам, не говоря уже постояльцах. Возможно, администрация «Ореанды» в отличие от «Бристоля» умеет договариваться с владельцами увеселительных заведений.

С уличными артистами сложнее: на перекрестке Ленина и Пушкинской немолодой певец звучным баритоном через усилитель стенал об ушедшей, молодости метрах в 20 от него веселые баянисты «жарили» песни о евреях. И того, и других было хорошо слышно как у «Ореанды», так и у гостиницы «Санкт-Петербург».

Далее на сравнительно большом отрезке набережной царила тишина, но у «Столовой по-домашнему» самодеятельный певец старательно выводил песню из репертуара Scorpions, усиливая свой голос колонками.

Через 200 метров – у ТРЦ «Фонтан» рок-группа выдавала творения группы «Король и Шут» и Кипелова. А еще через 200 метров вовсю гремела музыка в районе PTIZZA BAR. Над происходящем равнодушно возвышалось здание администрации и горсовета Ялты. Отметим, что рядом с мэрией расположены жилые дома, обитатели которых вынуждены весь сезон наслаждаться несущимися с набережной ритмами.

А вот вызывать полицию к «Бристолю» на этот раз не понадобилось: холодная и ветреная погода распугала посетителей, и в к 22:30 «Парус» был закрыт. Зато уже начал работу ночной клуб «История», который тоже слышно постояльцам отеля.

Сотрудники «Бристоля» сообщили, что именно этот ночной клуб создает наибольшие проблемы: гости, особенно поселившиеся в южной части отеля, постоянно жалуются на вибрацию, а нередко и громкую музыку. И справится с клубом, якобы, невозможно.

Удалось пообщаться и с представителями полиции. Те подтвердили, что жалобы на шум ночью в течение сезона поступали неоднократно: «Например, вызывали в «Ялту-Интурист»: там на пляже музыка летом гремела до 4 – 5 часов утра. Приезжаем, а они нам документ показывают, что являются учреждением отдыха. Что мы можем сделать?», – рассказал собеседник агентства. На вопрос, с каких пор закон о тишине не распространяется на «учреждения отдыха», он ответить не смог.

Кстати, ночные клубы с обеих сторон улиц Рузвельта, действительно, угомонились только к 2 часам ночи.

Другие приедут

Вчера исполняющий обязанности министра курортов и туризма республики Вадим Волченко на заседании комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту заявил, что введение курортного сбора нанесет Крыму имиджевый урон. На самом деле, подорвать авторитет курорта необходимостью заплатить лишние 50 – 100 рублей в день довольно сложно. А вот такие «мелочи», как грохот музыки по ночам, отсутствие освещения на улицах, мусор, проблемы с транспортом и парковками, а также высокие цены отбивают у туристов охоту возвращаться на полуостров.

При этом сами законодатели относятся к возмутителям спокойствия весьма снисходительно: за нарушение тишины и покоя граждан в период с 22 часов до 8 часов можно получить предупреждение или небольшой штраф (для физических лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; для должностных лиц – от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; для юридических лиц– от двух тысяч до пяти тысяч рублей). Кафешка типа ялтинского «Паруса» окупит штраф в течение пары часов, не говоря уже о ночных клубах.

Повторное нарушение обойдется в три раза дороже. И даже штраф за систематическое нарушение – максимум 50 тысяч рублей для юрлиц – тоже не станет непосильным бременем для любой забегаловки: заплатят, если что, и будут нарушать дальше.

А Россия – страна большая: одним туристам не понравится, приедут другие. Ну, или крымские власти просто не считают туристов гражданами своей страны, а потому и не заботятся об их покое.

«Новый День» направил запросы официальным лицам с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ялта, Лиана Макоба

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