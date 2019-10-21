«Ты дорогу купил?!» Чеченский байкер избил крымского журналиста

В Симферополе чеченец напал на журналиста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудник одного из местных телеканалов снимал сюжет о том, что автомобили и мотоциклы регулярно ездят по пешеходной зоне на улице Карла Маркса. И сделал замечание одному из байкеров.

Первый раз он окликнул мотоциклиста, когда тот в пешеходной зоне едва не сбил пенсионера с маленьким ребенком. Но байкер не отреагировал. Зато, когда ехал обратно, очередное замечание услышал, соскочил с мотоцикла и с криками: «Ты дорогу купил?!» набросился на журналиста.

Скриншот видео инцидента с сайта «Крым 24». В следующее мгновение бакер так саданет журналисту кулаком в лицо, что тот отлетит на несколько метров.

Пострадавшего госпитализировали, медики диагностировали у него перелом скуловой дуги.

Нападавший – уроженец Чечни. «Группа чеченских мотоциклистов, как правило, собирается в центре пешеходной зоны, вооружена резиновыми дубинками и ведет себя агрессивно, но полиция не обращает на них внимания», – сообщил telegram-канал «Подъем» со ссылкой на источник в местном управлении МВД России.

В пресс-службе республиканского МВД сообщили, что по данному факту начата проверка.

Отметим, что мотциклисты гоняют по пешеходным зонами не только в Симферополе: на них регулярно жалуются и в других горожа Крыма. Например, минувшим летом на набережной в Судаке сбили ребенка. Ситуация обсуждалась в соцсетях, но ни полиция, ни городские власти на нее не отреагировали.

Симферополь, Лиана Макоба

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