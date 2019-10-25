Виновник уехал в Чечню: в Крыму возбудили уголовное дело по факту избиения журналиста

МВД Крыма возбудило уголовное дело по факту избиения журналиста местного телеканала.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел на улице Карла Маркса в Симферополе. Журналист сделал замечание молодому чеченцу, гонявшему на мотоцикле по пешеходной зоне. Байкеру это не понравилось: с криками «Ты дорогу купил?» он ударил оппонента в лицо с такой силой, что тот отлетел на несколько метров. Медики диагностировали у пострадавшего перелом скуловой дуги.

Нападавший с места происшествия скрылся.

Представители чеченской диаспоры пытались не допустить огласки, но о нападении на журналиста все равно стало известно прессе. После того как поведение молодого чеченца осудил глава Чечни Рамзан Кадыров, виновник происшествия принес свои извинения, но не пострадавшему журналисту и крымчанам, а соплеменникам.

«22-летний мотоциклист, уроженец Чеченской Республики Абу Гаджиев, ударивший в Симферополе корреспондента «Крым 24» Николая Уварова за замечание о неаккуратном вождении, обратился к чеченскому народу с извинениями», – написало агентство «Грозный- информ» и изложило версию Гадждиева: «А. Гаджиев рассказал, что Н. Уваров сделал ему грубое замечание. Находясь в нетрезвом виде, он (Гаджиев), поспешив, сделал неправильный поступок – ударил его.

– После того как ударил, я увидел, что ему стало плохо и спросил, нужно ли вызвать полицию или скорую помощь. Он отказался, сказав, что не нужно, сам справится. После этого я пробыл там (Симферополе) четыре дня. Потом я узнал, что ролик с моим участием разлетелся по интернету и дошёл до моих родителей. Увидев эту картину, моей маме стало плохо, после чего я вернулся домой в Чеченскую Республику, – добавил Абу Гаджиев».

После того как Гаджиев вернулся в Чечню, полиция Крыма возбудила уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений). Кроме того, в отношении покинувшего полуостров мотоциклиста возбуждено административное производство по факту управления транспортным средством в пешеходной зоне.

Отметим: симферопольцы давно жаловались, что чеченцы гоняют на мотоциклах по пешеходной зоне, но в полиции на это не обращали внимания.

«Полиция охраной общественного порядка ночью на «Пушкаре» не занимается. У ресторана «Сыто Пьяно» ночью постоянно происходят драки, и шумные кавказцы гоняют на машинах по центру. Порядка нет. Нить управления городом потеряна», – пишет telegram-канал, отмечая, что подобные случаи происходят по всему Крыму.

На гоняющих по пешеходным зонам мотоциклистов и бездействие полиции, действительно, весь сезон жаловались туристы в Судаке и Ялте.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.10.19

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