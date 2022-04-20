Празднуй громко: в Крыму традиция оказалась сильнее закона

В Крыму официально разрешили шуметь в новогоднюю ночь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Госсовет РК внес поправки в закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан», согласно которым требование соблюдать тишину с 22:00 до 8:00 в ночь с 31 декабря на 1 января отменятся.

«Соблюдение требований закона Республики Крым «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Крым и внесении изменений в отдельные законы Республики Крым» в указанный выше период времени не представляется возможным в связи с многолетней традицией празднования Нового года в России», – заявили авторы инициативы.

Депутаты это предложение поддержали.

Напомним, согласно законодательству РК, режим тишины действует в будни с 22:00 до 8:00 и с 13:00 до 14:00, в выходные и праздничные дни – с 22:00 до 10:00. Но в курортных городах во время туристического сезона этот режим зачастую не соблюдается. И сделать с нарушителями никто ничего не может или не хочет.

Симферополь, Олег Яковенко

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