Власти Крыма обещают заняться, наконец, туристической инфраструктурой

Турпоток в Крыму в 2021 году на 28% превысил показатели 2019 года. Об этом заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам 2019 года власти заявляли, что республику посетили 7 млн 430 тыс человек. Следовательно, сейчас речь идет о более 9,5 млн.

К 2025 году правительство РК планирует увеличить турпоток до 10 млн и с этой целью собираются, наконец, улучшить инфраструктуру курортных городов и повысить уровень сервиса.

Так, в 2022 году, по словам министра, планируется обустроить видовые площадки вдоль трассы Симферополь – Алушта – Ялта, благоустроить на Южнобережном шоссе остановки общественного транспорта (многие из них сохранились еще с советских времен), а также пешеходный проход к замку «Ласточкино гнездо».

В Алупке, Гурзуфе, Кореизе и Симеизе обещают реконструировать системы освещения и создать фотозоны. Обсуждаются вопросы разработки схем движения транспорта и благоустройства подъездных дорог к туристским объектам, а также организации перехватывающих парковок в курортных зонах.

Кроме того, сообщил Волченко, планируется реконструкция и ремонт набережных в Феодосии и Алуште. Упомянул министр и проект «Золотые пески России» в Евпатории, в рамках которого предполагается «развитие малоосвоенной территории общей площадью более 100 га со строительством протяженной набережной и обустройством пляжных территорий длиной более 11 км».

Проектируются набережные в Гурзуфе и Николаевке (о последней говорят уже несколько лет, в августе минувшего года объект оценили в 10 млрд рублей).

Упомянул Волченко и о расширении номерного фонда: РК внесла в правительство РФ законопроект, предусматривающий понятие «гостевые дома». Власти Крыма надеются таким образом ввести в легальный оборот не менее 70 тыс номеров. Правда, номерной фонд это не расширит, так как данные места уже существуют и принимают туристов, но зато может увеличить налоговые поступления не менее чем на 600 млн рублей.

Что же касается действительно новых мест размещения, то, по словам чиновника, Крыму необходимо дополнительно 5 тыс номеров уже в ближайшее время, а в течение 5 лет – около 20 тыс. Однако из перспективных проектов Волченко назвал лишь многофункциональный курортный комплекс в Саки, в котором планируют открыть около 2 тыс мест категории 4 и 5 звезд.

О приведении в порядок причалов министр туризма не упомянул.

Симферополь, Лиана Макоба

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