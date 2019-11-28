«Будет вам и то, и это…» Крымскую турсферу пытаются выманить из «сумрака»

В Крыму обещают ввести налоговые каникулы для собственников малых отелей и гостевых домов. Соответствующие законопроект был принят Госдумой России и принят к действию на территории Крыма по решению Госсовета республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предполагается, что льготы по налогом начнут действовать с 1 января 2020 года. Но не для всех, а только для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей – собственников малых отелей и гостевых домов, включенных в реестр министерства курортов и туризма РК.

Кроме того, для «вышедших из тени» владельцев небольшого номерного фонда (не более 15 номеров) разрабатывается адаптированный свод правил пожарной безопасности и санитарных норм и правил. Готовятся и программы льготного кредитования и субсидирования малого и среднего предпринимательства.

В качестве дополнительного бонуса власти Крыма обещают оборудовать возле туристических объектов автомобильные стоянки. Этот пункт помощи малому бизнесу в турсфере представляется наиболее любопытным, так как в большинстве популярных туристических мест Крыма просто нет места для парковок, и где власти соьираются брать землю, чтобы выполнить данное обещание, пока непонятно.

Напомним, в украинский период до 90% мест размещения Крыма работало в «тени». Сколько сейчас – никто сказать не может, так как до сих пор неизвестно даже примерное число действующих отелей и гостиниц: по одним данным их 4,5 тысячи, по другим – около 6 тысяч. И не менее половины работают нелегально. Обязательную классификацию, по данным минтуризма РК на 1 июля 2019 года, прошли около 160 крупных объектов размещения (это практически все) и менее 100 малых отелей.

Симферополь, Лиана Макоба

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