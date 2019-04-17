Турсфера Крыма изношена на 90%

Туристическая сфера Крыма нуждается в серьезной модернизации. Об этом заявил глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», туризм обеспечивает четверть налоговых поступлений: сама сфера дает 7% в общем объеме собираемых в Крыму налогов, а мультипликативный эффект в виде налоговых поступлений от смежных с туризмом отраслей оценивается на уровне 25%.

Между тем, износ туристической инфраструктуры достигает 90%, она уже не справляется с возрастающим потоком туристов.

«Оптимальное количество туристов, которое Крым в состоянии сегодня «переварить» при нынешней ситуации, уже достигнуто, дальше начнутся серьезные проблемы. Они известны. Инфраструктура Крыма сильно отстает от сегодняшних требований. Большинство основных фондов изношены на 70% – 90%, очистных сооружений мало, не хватает современного медицинского оборудования здравниц, дорожная сеть в большинстве своем сильно изношена, инфраструктурные ограничения не позволяют вводить новые объекты, – цитирует Катырина РИА «Новости». – Нужны большие средства для инфраструктурной перестройки, строительства и модернизации объектов санаторно-курортного комплекса – в первую очередь государственной (республиканской) формы собственности».

Пока же республиканские власти предпочитают решать проблему, передавая объекты турсферы в частные руки.

В прошлом году продали крупнейшие санатории «Мисхор», «Дюльбер» и «Ай-Петри», потом выставили на торги ялтинскую гостиницу «Крым». Теперь началась распродажа Профессорского уголка в Алуште: уже прошел один аукцион, и детский оздоровительный лагерь имени Володи Дубинина «ушел» за 45 млн рублей. Объявлены конкурсы на приобретение пансионатов «Западный Донбасс», «ХИИТовец» и «Днепр». Цена объектов заявлена на уровне 60 – 100 млн рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.04.19

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