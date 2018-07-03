Три крупнейших санатория Ялты продали владельцу микропредприятия

В Крыму продали санатории «Мисхор», «Дюльбер» и «Ай-Петри». Все три объекта находятся в поселке Кореиз (Большая Ялта).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», продать эти санатории правительство Крыма решило еще в 2015 году. Процесс пришлось ускорить, так как в 2017-м году республиканский бюджет недополучил средства, запланированные по статье «приватизация имущества, находящегося в государственной собственности Крыма»: вместо 700 млн поступило всего около 170 млн. Поэтому санатории попытались продать по дешевке: «Ай-Петри» оценили в 225 млн рублей, «Мисхор» – в 111 млн рублей, а «Дюльбер» – 53 млн рублей.

При этом все три санатория действующие, довольно крупные и весьма востребованные объекты – прошлым летом ни один из них не пускал «дикарей» ни в столовые, ни на пляжи под предлогом 100%-ной заполняемости. Все три расположены в прибрежной зоне – ниже Алупкинского шоссе.

Санаторий «Ай-Петри», помимо лечебного и административного, включает два многоэтажных корпуса, а также банный комплекс, бассейн, ресторан. В «Мисхоре» 4 жилых корпуса, два из них -10-этажных. Плюс курортная поликлиника с полной лечебной базой и один огромный недострой. Жилая база «Дюльбера» – два многоэтажных современных корпуса и главный, выстроенный в виде дворца в мавританском стиле.

Долгое время на объекты не могли найти покупателей: «Высокий уровень износа указанных здравниц требует значительных инвестиций», – заявила заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Крым Оксана Лахина. Наконец, желающие нашлись.

Аукционы состоялись сегодня и все три лота выиграло ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов», учредителем которого является Владимир Зарицкий ( человек с таким же именем командовал Ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск России в 2001-2008 годах), собирающийся строить пятизвездочную гостиницу рядом с «Ласточкиным гнездом» и владеющему через Агентство инфраструктурных проектов ООО «Инжиринговая компания «Интеграл» ( у обеих ООО один юридический адрес) – микропредприятия, заявлявшего о готовности вложить в строительство гражданского сектора аэропорта «Бельбек» 1,5 млрд рублей, да так убедительно, что руководство Севастополя во главе с Дмитрием Овсянниковым подписало с «Интегралом» Меморандум о взаимодействии по реализации проекта. Потом, правда, проект передали Минобороны.

За 100% акцией трех санаториев покупателю придется заплатить 1,5 млрд рублей: 380,26 млн за «Мисхор», 416,43 млн рублей за «Ай-Петри», и около 703 млн за «Дюльбер».

Симферополь, Варвара Бурлакова

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