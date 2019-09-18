Власти Крыма продолжают распродавать санатории и пансионаты по дешевке

Власти Крыма продолжают распродавать санатории и пансионаты, не желая вкладываться в ремонт здравниц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на торги выставлена очередная партия курортной недвижимости – соответствующие извещения размещены на официальных торговых интернет-площадках.

На этот раз продаются оздоровительный комплекс «Пивденный» (мыс Тарханкут), гостиница «Моряк» (Феодосии) и резиденция №1 «Глициния» (Ореанда, Ялта).

5-этажное здание «Моряка» чиновники готовы продать за 29,9 млн рублей. Здание с 51 номером категории «стандарт» и «люкс», конференц-залом и кафе-баром находится в историческом центре Феодосии. Аукцион состоится 25 сентября.

Начальная стоимость комплекса «Пивденный» составляет 24,4 млн рублей. За эту цену власти Крыма готовы отдать жилой корпус площадью более 2,5 тысяч квадратных метров со всем содержимым – от ложек, вилок и постельного белья до мебели и холодильников, а также прилегающие нежилые сооружения. Профиль санатория – лечение заболеваний верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Требование сохранить лечебное предназначение объекта в извещении не указано. Аукцион назначен на 31 октября.

Недвижимость резиденции №1 «Глициния» в Ореанде оценили гораздо дороже: пляжные домики, эллинги, бассейн и берегоукрепительные сооружения отдают за 97,6 млн рублей.

Напомним, основной корпус бывшей правительственной дачи в августе текущего года выкупила некое АО «Ореанда-12» с уставным капиталом 10 тысяч рублей. 17 сентября новый владелец зарегистрировал право собственности, уточняют «Примечания».

Отметим, что за последние 5 лет власти Крыма продали:

санаторий «Ливадия», в имущественный комплекс которого входит ряд зданий Ливадийского дворца (цена 509 млн, новый владелоец «православный олигарх», владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев);

санаторий «Форос» (цена 18 млн долларов, новый владелец – официально Федерация профсоюзов Республики Татарстан, на самом деле – компании, связанные с семьей экс-президента Татарстана Шаймиева);

санатории «Мисхор», «Ай-Петри» и «Дюльбер» (общая стоимость 1,5 миллиарда рублей, новый владелец – фирма «УКИП», принадлежащая генералу Владимиру Зарицкому);

санатории «Юность», «Пионер», «Красный маяк» и санаторий имени Семашко в Симеизе (в качестве нового хозяина называли Татьяну Навку, сама она приобретение не подтверждает);

базы отдыха «Шахтерские зори» и «Волна» в Черноморском районе, пансионат «Геолог» в Гурзуфе, пансионат «Орел» в Пушкино под Алуштой.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.09.19

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