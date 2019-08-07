Брежнев любил, а Горбачев – нет: в Крыму продали одну из правительственных дач

В Крыму за 1 млрд 200 млн рублей продали одну из правительственных дач.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о правительственной даче «Глициния», расположенной в поселке Ореанда (Большая Ялта). До революции эта территория принадлежала царской семье. Парк этого имения был и остается одним из лучших на ЮБК.

В 50-х годах ХХ века в этом уголке построили государственную дачу. Первым отдыхающим стал Никита Хрущев. Брежнев, получивший дачу «по наследству» любил не только проводить там свободное время, но и устраивать встречи на высшем уровне с лидерами других стран. Отдыхал в «Глицинии» Юрий Андропов. Там же провел своей первый отпуск в роли генсека КПСС Михаил Горбачев. Когда по его распоряжению построили госдачу №11 в Форосе, «Глициния» перешла в распоряжение командующих Советской армией.

В 90-ые годы, после распада СССР, «Глициния» стала пансионатом и, по некоторым данным, и позже была выкуплена одним российским коммерческим банком – якобы, для отдыха президента России Владимира Путина. Но сделку аннулировали.

В 2014 году, после возвращения Крыма в состав России, дачу передали Федеральной службе охраны, а в 2016-м перешла «Распорядительной дирекции имущества Республики Крым».

Теперь владельцем бывшей госдачи стала некая российская компания.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 07.08.19

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