«Крым» уйдет с молотка

Ялтинскую гостиницу «Крым» продадут на аукционе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство Крыма дало свое согласие на торги. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале кабмина.

Стартовая цена составляет 197,1 миллиона рублей. Дата аукциона пока неизвестна. Потенциальные покупатели должны иметь в виду, что приобретают объект культурного наследия регионального значения (здание гостиницы было построено в конце XIX века по проекту знаменитого архитектора Николая Краснова) и соблюдать особые требования.

Напомним, что в Крыму идет «распродажа» объектов, находящихся в госсобственности. В первую очередь, это касается санаториев и пансионатов. Власти республики объясняют свои шаги тем, что тратят миллионы из бюджета на содержание убыточных объектов отдыха, отсутствием денег на их модернизацию (изношенность фондов составляет до 90%) и желанием привлечь инвесторов. К примеру, убытки проданного в июле с молотка санатория «Дюльбер», находившегося в ведении минтуризма Крыма, по итогам 2016-го года составили 15,6 миллиона рублей).

Вместе с «Дюльбером» в частные руки перешли здравницы «Ай-Петри» «Мисхор». Казна заработала на их продаже 1,5 миллиарда рублей: 380,26 миллиона за «Мисхор», 416,43 миллиона рублей за «Ай-Петри», и около 703 миллионов за «Дюльбер».

В конце года завод шампанских вин «Новый Свет» также стал частным предприятием. Новый владелец заплатил 1,5 миллиарда рублей.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 15.08.18

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