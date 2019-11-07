«При Украине было лучше…» Правительство Крыма загоняет таксистов в «глубокое подполье»

Почти 1,5 тысячи нарушений выявили сотрудники полиции и госавтоинспекции Крыма за четыре месяца борьбы с нелегальными перевозчиками.

Как уже сообщал «Новый День», глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что более 50% рынка автомобильных пассажирских перевозок в республике находится в тени. Нарушения фиксируются повсеместно, а перевозчики ничуть не бояться ответственности и даже хамят представителям правительства.

Нелегалам дали время до 24 июля, чтобы зарегистрироваться, после этого начались тотальные проверки.

В пресс-службе МВД по РК сообщили, что только за первую неделю ноября в Крыму пресекли 14 правонарушений при организации пассажирских перевозок автобусами и легковыми такси, 12 из них – осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии).

Между тем, участники рынка отмечают, что подобными мерами власти добились лишь того, что нелегалы «ушли в глубокое подполье».

«Мне невыгодно регистрироваться, – рассказал РИА «Новый День» один из ялтинских таксистов. – Российское законодательство подразумевает, что я должен платить налоги круглый год, а я работаю только в сезон – это максимум 6 месяцев, но стабильный доход получается только с июня по сентябрь. Зимой же вообще никаких заработков нет. При Украине было лучше: можно было патент покупать на 3 месяца, на полгода. Властям нужно было сначала продумать этот момент, а уж потом начинать тотальную борьбу».

В результате, таксисты, как многие владельцы мест размещения, перевели клиентов в разряд родственников и знакомых – именно такую версию они излагают, если машину останавливают во время очередного рейда.

Некоторые туристы в такие «игры» играть отказываются, но в этом случае они сильно рискуют. Так, в минувшем сезоне пара семей, направлявшихся из Ялты в Симферополь и честно признавшаяся проверяющим, что едет в такси, опоздала на самолет: их вместе с таксистом-нарушителем отправили в ближайшее отделение для составления протокола.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.11.19

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