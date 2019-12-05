Подавляющее большинство (95%) такси в Крыму работают нелегально. Об этом заявил председатель крымского профсоюза таксистов Андрей Козырь. Он обвинил в росте теневого рынка агрегаторы.

По словам Козыря, службы-агрегаторы передают заказы водителям, никак не проверяя исполнение требований к организации пассажирских перевозок. «Проблема в том, что можно даже без прав и машины скачать приложение, зарегистрироваться и получать заказы, никто тебя проверять не будет», – сказал глава профсоюза в эфире радио «Спутник в Крыму».

Козырь указал на небезопасность поездок в такси из-за усталости водителей, которые проводят за рулем в среднем 16-18 часов в сутки. «Конечно, в это время они могут позволить себе отдых, но все же такое количество времени, проведенное за рулем, сказывается на работе таксиста», – рассказал Козырь.

По его мнению, необходимо ввести правовое регулирование деятельности служб-агрегаторов, которое будет предусматривать ответственность за передачу заказа нелегалам, а также за безопасность пассажиров.

Сейчас единственный способ проверить таксиста – это непосредственно дождаться приезда машины и проверить наличие разрешения, карточки водителя и информации о тарифах. При этом растет аварийность среди машин такси, из-за чего страховые компании не совсем охотно сотрудничают с работниками этой сферы.

Как уже сообщал «Новый День», за четыре месяца борьбы с нелегальными перевозчиками сотрудники полиции и госавтоинспекции Крыма выявили почти 1,5 тысячи нарушений. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что более 50% рынка автомобильных пассажирских перевозок в республике находится в тени. Представители рынка такси заявили, что не собираются легализовываться и платить налоги весь год, тогда как они зарабатывают только в сезон.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 05.12.19

Глава Крыма теряет политический вес. / Выборы 2021: Крым и Севастополь превращаются в головную боль для «Единой России». / СБУ подтвердила арест севастопольского единоросса. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»