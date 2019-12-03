В России резко выросло число аварий с участием такси

В России резко выросла аварийность среди автомобилей такси. Причина кроется в усталости водителей, которые работают по 12-14 часов в попытке заработать больше на фоне снижения тарифов на пассажирские перевозки.

За десять месяцев 2019 года число ДТП с участием такси выросло на 60% (всего произошло 2,7 тысячи аварий), число погибших – на 41% (110 человек), раненых – на 63,9% (3,66 тысячи) Об этом сообщил начальник организационно-аналитического управления ГИБДД РФ Сергей Рыжов в ходе семинара по безопасности движения.

«Наибольший вклад дают нарушения, связанные с желанием быстро проехать и доставить клиента, – цитирует Рыжова «Коммерсант». – Это несоблюдение очередности проезда перекрестка, неправильный выбор дистанции, нарушение правила проезда переходов, неправильные перестроения». При этом общее число аварий снижается: по итогам десяти месяцев произошло более 133,2 тысячи аварий (–3,5% к 2018 году).

По словам зампреда комитета Госдумы по транспорту Виталия Ефимова, треть водителей такси никто не проверяет. Поправки в закон, которые ужесточат требования к таксистам, только поступили на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Депутат уточнил, что законопроект в этом году принят точно не будет.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что главная причина увеличения числа ДТП с участием такси кроется в низких тарифах, которые вынуждают водителей работать без отдыха. Активист сам поработал таксистом и сделал вывод, чтобы заработать в сутки «чистыми» хотя бы 1,5 тысячи рублей, отдав большую часть выручки за аренду машины, в Москве нужно работать 12-14 часов каждый день.

Шкуматов отметил, что водитель не участвует в ценообразовании, стоимость поездки диктуют агрегаторы, занимающие доминирующее положение на рынке. Из-за невозможности нормально заработать местные таксисты уходят в другие отрасли, уступая место для мигрантов с низкими навыками вождения и плохим знанием города.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.12.19

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