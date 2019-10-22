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Вторник, 22 октября 2019, 15:15 мск

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Крымских отельеров решили додавить тарифами на коммуналку

Глава Крыма Сергей Аксенов грозит обложить теневые гостинцы высокими тарифами на услуги ЖКХ.

Как уже сообщал «Новый День», в украинский период до 90% мест размещения Крыма работало в «тени». Сколько сейчас – никто сказать не может, так как до сих пор не известно даже примерное число действующих отелей и гостиниц: по одним данным из 4,5 тысячи, по другим – около 6 тысяч. Обязательную классификацию, по данным минтуризма РК на 1 июля 2019 года, прошли около 160 крупных объектов размещения (это практически все) и менее 100 малых отелей. Вопрос обсуждался на заседании межведомственной рабочей группы по налогам, сборам, имущественным платежам в бюджет.

«Мы договорились, что с помощью ресурсников приводим в чувство владельцев таких сооружений: считаем нормы потребления на одного человека, считаем, например, семья из трех человек, – больше трех кубов воды на человека потратили, больше электроэнергии нажгли – тариф должен сразу умножаться на два, – заявил Аксенов. – Живут в каждом доме по 30 «одноклассников» или «родственников» – чушь эту слушаем годами. Кто хочет легализоваться – им помощь, идем навстречу везде. Тем, кто не хочет этого делать – идем по пути применения конкретных нормативов: приехали «одноклассники» – любим, ценим, но, пожалуйста, компенсируйте наши расходы».

Напомним, что с 1 октября вступили в силу поправки в Жилищный кодекс о запрете хостелов и гостиниц в жилых помещениях. И теперь большинству так называемых отельеров Крыма легализоваться стало вообще не выгодно, так как 95% небольших гостиниц и гостевых домов оформлены именно как жилые объекты.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 22.10.19

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