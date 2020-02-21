В курортных городах Крыма начали разрушаться набережные (ФОТО)

Зимние шторма в Крыму привели к серьезным последствиям: в курортных городах начали разрушаться набережные.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Малореченском (Большая Алушта) размыло подпорную стену. «Ситуация критичная, – сообщила глава Алушты Галина Огнева. – Собственникам нестационарных торговых объектов, подвергшихся разрушению, выписано предписание об их сносе и приведению в кратчайшие сроки в порядок участка пляжной полосы».

Фото Галины Огневой

Опорную стену подмыло и в Судаке: набережная начала оседать, появились трещины.

Фото группы «Подслушано Судак» (Vk)

Шторма окончательно разрушили и давно проржавевшие подпорки главного городского причала – сейчас конструкция держится буквально на нескольких столбах.

Фото группы «Подслушано Судак» (Vk)

«Хотелось бы услышать официальный ответ по нашему главному причалу города! То, что он принадлежит Ялтинскому порту, это мы знаем, – пишут горожане в соцсетях. – Были ли вообще какие-то переговоры со стороны администрации? Задавались ли вопросы руководству Ялтинского порта? И – самое главное – какие были получены ответы? Будет ли восстановлен причал или в этом году мы снова без главного причала города?»

Ответа пока не последовало.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.02.20

Расследование дела о подготовке терактов в Керчи расширилось на несколько регионов. / Ветер, туман и снег: на Крым надвигается циклон. / Поезда будут, но не много: анонсированы новые железнодорожные направления в Крым. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»