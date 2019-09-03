Плохой знак: более половины туристов, побывавших в Крыму, приехали по Крымскому мосту

Более половины туристов, побывавших в Крыму в 2019 году, приехали на полуостров по Крымскому мосту. И это, по мнению экспертов, плохой знак.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно очередном отчету правительства Крыма, к 1 сентября Крым посетили 5,8 млн человек, что на 11% больше, чем в 2018. 58% отдыхающих, прибывших в Крым, приехали по Крымскому мосту, около 900 тысяч прибыли с Украины. По словам главы РК, средний уровень загрузки средств размещения составил 70%, в ряде регионов – более 95%. Что это за «ряд регионов» предусмотрительно не конкретизируется.

По мнению самих крымчан, туристов много, но на без малого 6 млн турпоток все же не тянет. «Максимум 4 млн на данный момент...», – заявил крымский блогер Александр Горный, в начале августа сделавший подробный анализ сезона.

Представители турсферы и наблюдатели подчеркивают: по сравнению с предыдущим годом состав туристов значительно изменился. Многие, действительно, едут через мост на своем авто. И по большей части больше в Крым не вернуться – дороги сложные и узкие, стоянок и парковок практически нет, бензин дорогой. Таким образом, путешествие на автомобиле превращается в серьезную проблему. И вряд ли кому-то нравится превращаться отпуск в квест «Не разбей машину и найди парковку».

Кроме того, методика подсчета туристов далека от совершенства – учитываются все, кто попадает на полуостров – то есть и участники всевозможных фестивалей и форумов, и командировочные, и сами крымчане, довольно часто «гоняющие» по мосту в Краснодарский край или на ту же Украину.

Сообщение о загрузке мест размещения тоже довольно лукаво: учесть власти могут только официальные организации, при этом сами же чиновники признают, что большая часть туристов селится в частном секторе, который находится в тени. Кстати, еще одна особенность сезона: автомобилисты, как когда-то украинцы, массово везут с собой продукты питания. То есть оборот торговли падает, при этом растет спрос на жилье с кухней, а это опять же частный неучтенный сектор.

Поэтому, считают эксперты, судить об успехе сезона надо не по числу человек, а по величине прибыли в отрасли и сопутствующих сферах в сопоставимых ценах.

Власти надеются, что в следующем году сезон «сделает» железнодорожное сообщение, но специалистам этот кажется весьма сомнительным: поезда, как правило, выбирает самый бюджетный турист, поэтому на рост прибыли пока рассчитывать не приходится.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 03.09.19

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