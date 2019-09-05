Кто больше? В Севастополе заявили о резком росте турпотока

В Севастополе заявили о росте турпотока на 18,5%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала текущего года, по данным регионального правительства, город посетили более 400 тысяч туристов. «В 2018 году с января по август включительно город принял 340,8 тыс. путешественников», – заявили в пресс-службе правительства.

Большинство туристов не рассматривают Севастополь как место для длительного отдыха – более половины приезжают в город на 3-4 дня, еще 8% – на 2 дня, а 40% – на 5 суток.

Кстати, просто на экскурсиях, по официальной информации, в Севастополе побывали 1 млн 230 тыс человек.

Отметим, что методику подсчета туристов власти Севастополя, как правительство Крыма, сообщившее накануне о почти 6 млн туристов, не обнародуют. Но, поскольку попасть на полуостров можно только через аэропорт Симферополь, Крымский мост и границу с Украиной, можно с уверенностью утверждать, что более 400 тысяч туристов посчитали дважды.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 05.09.19

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