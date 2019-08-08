Туристы есть, а денег нет: сезон в Крыму проваливается

Туристический сезон 2019 года в Крыму проваливается, несмотря на то, что отдыхающих приехало много. К такому выводу пришел известный крымский блогер Александр Горный, пообщавшись с представителями туротрасли.

Как уже сообщал «Новый День», власти РК регулярно отчитываются о росте турпотока. Последние данные (на начало августа): Крым с начала года посетили 4 млн человек, что на 11% выше показателей 2018 год. Средства размещения и объекты санатории заполнены на 80%. Такие данные привел министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Александр Горный, ссылаясь на отельеров, представляет несколько иную картину:

«1. Сезон очень рваный – то пусто, то грустно.

2. Народ поехал, основная масса туристов на автомобилях. Кочуют по Крыму, останавливаясь на 2-3 дня, чем очень сильно бесят отельеров и частный сектор.

3. Массовый турист не готов платить выше 2500 ₽ за номер, большинство снимают по 1200-1800 ₽/сутки. На семью. Цена койки места 250-300₽ и не выше...

4. Дешевые столовые ещё в тренде, но кухня в номере для многих туристов предпочтительнее. Везут с собой мешки продуктов, в Крыму цены однозначно выше, особенно в курортных посёлках. Крымские торгаши просто уху переели...

5. Туристы меньше стали бухать – денег мало, так что догоняются не крымским вином, а водкой.

6. Экскурсионная программа интересна, но самая бюджетная и под боком.

7. Отельеры просели на 20% – 40% в выручке по сравнение с прошлым годом, а косты выросли.

8. Все надеются на открытие железнодорожного моста, но боятся, что поедет ещё более бюджетный клиент.

9. Абсолютно все мои собеседники проклинают местные власти и Минтуризма Крыма. Первые не подготовились к сезону, остались все системные проблемы. А вот Министерству кинули предъявы касательно лжи о росте турпотока и полном шоколаде. Как мне сказали несколько отельеров: если бы они послушали осенью мой прогноз, то не вкладывались в расширение бизнеса...

10. Сезон 2020 года возможно и будет более массовый, но с финансовый точки зрения он будет ещё хуже для туротрасли – косты вырастут, а маржинальность снизится. Крымские власти не смогут создать необходимую инфраструктуру для тех, кто поедет на поездах, как следствие мы увидим серьезные сбои и точки напряженности».

Горный назвал происходящее полным провалом кабинета Сергея Аксенова, подчеркнув: туризм и все, что с ним связано, – это ключевая отрасль Крыма.

Крымчане, имеющие отношение к туристической отрасли, выводы блогера поддержали: «Прав на 1000%!!!» «Да, так и есть. Сезон получился рваный. И проценты просадки верные», – пишут в соцсетях, обсуждая пост Горного. «Турист есть: минус процентов 20-30 от прошлого сезона, и с гораздо меньшим кошельком». «По Севастополю тоже такая картина». «Большинство рестораторов в полной... опе, плюсы только в самых бюджетных столовых, чебуречках».

«Дельфинарии просели на 25% – 30%, аквапарки до 40% – 50%». «У меня на фирме и по отелям спад от прошлого года 30% – 40%, турист в массе едет очень бюджетный – это факт».

VIP за копейки

Крымчане недовольны: турист пошел нещедрый, зато с амбициями.

«Какая нищета приезжает из России, это несопоставимо с украинцами. Те понимали, что за дешевое жилье и условия будут дешевые. И не требовали ничего. А россияне за копейки требуют сервис вип. Сколько кафешек закрылось, а оставшиеся всегда почти пустые».

Туристы с последним заявлением не согласны: никто особых требований не выдвигает, а крымские цены довольно трудно назвать копейками:

«В 2017 были в Ялте с мужем, пошли в ресторан, где морепродукты. Как бы у моря называется. А цены как в Москве!!! Что хотят рестораны??? Откуда у обычного человека на ужин 10 тысяч рублей??? Устрицы и рыбу как золото продают... Больше поэтому не поедем. Муж у меня сказал, что за эти деньги в Италии намного всего больше и вкуснее из морепродуктов».

«Честно, после «бюджетного» отдыха, который, в итоге, вылился дороже стоимости «ол инклюзив» турецкого, нам захотелось в Европу (мы много где были). Прежде всего, устали от отношений «турист – местный житель» и от обстановки в целом напряженной. Все – советское насквозь. Неорганизованное. Вывод был сделан похожий – если ехать когда-нибудь ещё – только на машине и перемещаясь по острову. Но, не смотря на дальний перелёт и стоимость билетов, Таиланд с его дешёвой едой и идеальной инфраструктурой победит в очередной раз. Думаю, едут люди, не имеющие загранпаспорта. И не могущие, либо не стремящиеся его получить. То есть, люди живущие и люди приезжающие живут в одном мире и не хотят его менять».

«Согласна... Частный сектор и мини-отели в Крыму ужасны. Шалманы из не пойми чего за 2500 -3000 (?) руб/сутки… Особенно умиляет, когда это называется «люкс»… Крымский люкс уже у всех, как анекдот. Уж если браться за восстановления Крыма и туристической инфраструктуры, то все эти понастроенные не пойми как и зачастую перегораживающие выход к морю скопища «отелей» и «мини-отелей» должен ждать большой бульдозер. Смотреть на эти строения – удручающее занятие. Те, кто это видел или жил в них, второй раз, особенно после Европы и Турции, больше не поедут».

«Еще в прошлом году было видно, что автотурист не готов платить и 1500 руб. И многие предпочтут кемпинг или палатку».

«Так и есть. Посмотрите, что делается на Капселе, под Судаком. Весь берег в палатках... Самоорганизовались!»

«Ну, так сделали бы нормальный туризм, а не только лежбища предоставить и кости погреть с вытряхиванием денег у отдыхающих. Не хотят ночевать в домах и отелях – предложите места под палаточные лагеря, создайте автокемпинги... Нашему брату-туристу не нужны койки в номерах на длительный период, ему нужна свобода передвижения по Крыму. Два-три дня пробыл в одном месте – переезжает в другое…»

«Спрашиваю знакомых – незнакомых об отдыхе в Крыму. Те, кто отдыхал в районе Феодосии – Судака, очень недовольны: грязно, дорого, шалманы ... Говорят: опять поедем в Лазаревское, Хосту... Кто отдыхал на ЮБК – те состоятельнее, отзывы лучше. Действительно: рванули очень небогатые, в первый раз. Крыма не поняли…»

Сами виноваты

Многие крымчане претензии туристов считают обоснованными:

«Туристы едут со всей страны. Активны Сибирь, Дальний Восток, Якутия, Чукотка – у них посвободнее с финансами, но не все такие. Очень много с детьми. Им море, солнце, а фрукты – овощи покупают крайне редко – дорого. Ну, и транзитные туристы! Их удивляет неухоженность городов, но они в восторге от своеобразия природы Крыма, моря, воздуха. Им нравится, в большинстве, НАШ КРЫМ! Но проблемы удручают. И очень много тех, кто ПЕРВЫЙ РАЗ в Крыму. Так что, где проблемы турсезона, а где минтур и Аксенов с победными маршами!»

«Сдается мне, что Минтуризм не виноват (он что есть, что его нет). А вот человеческий фактор, причем очень человеческий... Хорошие старты 15 – 18 годов базировались на простой вещи: люди приехали посмотреть типа «а что мы здесь приобрели?» Посмотрели. «То же самое, только в профиль». И поехали либо в привычное, либо в экзотичное. Как-то так...»

«Российские туристы Крым не вывезут по тем ценам, что сейчас. А нероссийским Крым не интересен – таких Крымов тысячи на планете. Снижать цены и зарабатывать на массовости».

«Крым надо делать круглогодичным курортом. А это совершенно другая история. Это умение – желание работать и зарабатывать маленькие деньги, но круглый год».

Количество & качество

«Наши проблемы в туризме достаточно понятны всем простым работягам в сфере. Пока мы честно не признаем свои системные ошибки и не начнем работать по законам бизнеса, ничего не будет меняться к лучшему, – считает руководитель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей. – Основываясь на сегодняшних отчетах о росте количества туристов на 10% – 11% по сравнению с прошлым курортным сезоном 2018 года, хочется попросить нашего министра курортов и туризма публично – на сайте министерства – прописать формулу или систему, по которой ведется данная статистика. Т.к. данные Росстата, полученные от объектов размещения Крыма, очень сильно отличаются от статистики курортного ведомства. Причем, необходимо признать, что на сегодняшний день в «тени» находится большая часть средств, полученных от гостей полуострова приезжающих к нам на отдых.

На мой взгляд, нужно полностью изменить систему показателей успешности туристической отрасли и не гнаться за количеством человек!

Необходимо сделать рекреационный или туристический паспорт для курортных регионов и потом всего Крыма с привлечением бизнеса науки и власти. Просчитать нормально, что есть и что еще нужно!

На основании паспорта и ревизии ресурсов прописать необходимые меры для развития и продвижения и честно оценить наши возможности. Причем, программа развития Крыма должна быть прописана на 25 – 30 лет с учетом 3-5 летних промежуточных этапов, чтобы можно было вносить необходимые корректировки по пути. Самое главное – решать ключевые проблемы с транспортной доступностью и стоимостью перевозок в Крым. Решить наболевший вопрос с отравленным морем и нечистотами, которые туда сбрасываются.

Профильного министра поставить из представителей турбизнеса и сформировать профессиональную команду консультантов при главе Республики Крым. По поводу профпригодности нашего 17-го транзитного руководителя отрасли... не заслуживает, чтобы о нем говорили.

Нужны четкие правила игры, в которой будут учтены налоги, льготы и критерии работы не только отелей.

Нужно признать нашу туристическую отрасль основной и главной на полуострове и увеличить поддержку на продвижение и рекламу.

Принять меры по выводу из «тени» 70% рынка, которые там находятся. Как вариант: применить налоговые каникулы. Оказать помощь и поддержку малым отелям в легализации их строений.

К данному списку можно только прибавлять и прибавлять... Главное – пока мы будем мечтать и внедрять, не растерять тех, кто еще верит в Крым и планирует к нам приехать впервые или вернуться вновь...»

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.08.19

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