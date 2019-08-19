В Крыму подвели очередные итоги курортного сезона

В Крыму подвели очередные итоги туристического сезона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство курортов и туризма Крыма сообщило, что по данным на 19 августа на полуострове отдохнули 4 млн 466 тысяч туристов. Почти 12% из них – граждане Украины.

«60% всех прибывших добрались на полуостров новым транспортным переходом через Керченский пролив», – заявили в ведомстве.

Это означает, что состав отдыхающих по сравнению с прошлым сезоном существенно обновился, так как многие, из посетивших Крым в 2018 году на своих автомобилях, столкнувшись с особенностями крымских дорог и отсутствием парковок, зареклись возвращаться на полуостров на личном авто.

Это подтверждают и представители турсферы, отмечая, что сегодяншние отдыхающие тратят гораздо меньше денег, чем год назад.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.08.19

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