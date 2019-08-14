Власти Крыма завысили результаты туристического сезона 2018 года. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем сезоне среди наиболее популярных туристических направлений внутри России Крым занимает второе место, уступая лидерство Краснодарскому краю. Догнать извечного конкурента в этом году не получится: только за первое полугодие соседний регион посетили более 7 млн человек. Но улучшить собственные показатели шансы есть.

«Думаю, будет рекорд – более 6,5 млн человек, – сказала Ломидзе. – В прошлом году была завышенная цифра, на мой взгляд. В этом мы реально видим прирост как самостоятельного, так и организованного туризма. На Южном берегу Крыма появились новые варианты размещения с интересными ценами, плюс очень много туристов отправились туда на машинах, благодаря открытию моста. За счет этого рост».

Напомним, в январе глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в течение 2018 года в Крыму отдохнули 6,8 млн человек. Это на 28% больше, чем в 2017 году.

В текущем сезоне крымские власти заявили об ожидаемых 7,5 млн туристов и теперь ежемесячно отчитываются об 11%-ном приросте турпотока. Например, на 1 августа, по данным чиновников, на полуострове отдохнули более 4 млн человек.

Между тем, представители турсферы полуострова заявляют, что сезон проваливается: люди едут, но денег оставляют гораздо меньше, чем в прошлые сезоны.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 14.08.19

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