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Четверг, 15 августа 2019, 00:12 мск

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Власти Крыма завысили результаты туристического сезона

Власти Крыма завысили результаты туристического сезона 2018 года. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем сезоне среди наиболее популярных туристических направлений внутри России Крым занимает второе место, уступая лидерство Краснодарскому краю. Догнать извечного конкурента в этом году не получится: только за первое полугодие соседний регион посетили более 7 млн человек. Но улучшить собственные показатели шансы есть.

«Думаю, будет рекорд – более 6,5 млн человек, – сказала Ломидзе. – В прошлом году была завышенная цифра, на мой взгляд. В этом мы реально видим прирост как самостоятельного, так и организованного туризма. На Южном берегу Крыма появились новые варианты размещения с интересными ценами, плюс очень много туристов отправились туда на машинах, благодаря открытию моста. За счет этого рост».

Напомним, в январе глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в течение 2018 года в Крыму отдохнули 6,8 млн человек. Это на 28% больше, чем в 2017 году.

В текущем сезоне крымские власти заявили об ожидаемых 7,5 млн туристов и теперь ежемесячно отчитываются об 11%-ном приросте турпотока. Например, на 1 августа, по данным чиновников, на полуострове отдохнули более 4 млн человек.

Между тем, представители турсферы полуострова заявляют, что сезон проваливается: люди едут, но денег оставляют гораздо меньше, чем в прошлые сезоны.

Москва, Игорь Юров

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© 2019, РИА «Новый День»

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