Итоги отпускного сезона-2019: средний ценовой сегмент «умирает»

Пропасть между бедными и богатыми в России продолжает увеличиваться, и эта тенденция проявляется в туристической сфере. Как отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, постепенно исчезает средний ценовой сегмент: становится больше россиян, кто вынужден искать более дешевые туры, но и при этом увеличивается число состоятельных клиентов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», она сообщила на пресс-конференции в Москве.

«Средний сегмент переходит в бюджетный, происходит сокращение предложений с средней ценовой категорией. В этом году сохраняется тенденция сокращения общей продолжительности отдыха с двух недель до 8-9 дней, максимального сокращения дополнительных услуг на местах – причем это касается как внутренних, так и зарубежных направлений. Люди стараются максимально экономить в месте отдыха», – констатировала Ломидзе.

В то же время, как отметила исполнительный директор АТОР, в нынешнем сезоне идет сохранение и даже увеличение спроса в сегменте дорогого отдыха. «В люксовом сегменте есть некоторое увеличение спроса. Это означает, что у некоторых категорий (граждан) стало больше денег <…> Если мы говорим об этой категории туристов, они выбирают не только массовые направления, но и Мальдивы или дорогой сегмент в Таиланде или экзотические направления Индонезию, Кубу с Доминиканой», – сказала Ломидзе.

По данным АТОР, в целом из зарубежных направлений наиболее популярны Турция, Испания, Греция, Тунис, Италия, а также Кипр, Черногория, Болгария, Таиланд и Вьетнам. «При этом практически на всех зарубежных направлениях мы видим увеличение спроса, за некоторым исключением. Не вырос спрос на Болгарию, Кипр и Грецию, остальные страны показали прирост от 10 до 18%. Например, в Италию и Испанию турпоток вырос больше чем на 15%, что говорит о том, что, несмотря на непростое экономическое положение, люди не отказываются от отдыха», – отметила Ломидзе.

По ее словам, самым популярным российским направлением снова стал Краснодарский край. «Он бьет все рекорды. По предварительной информации, только за первое полугодие, которое не включает даже высокий сезон, туда отправились более семи миллионов отдыхающих. Прирост примерно пока составляет примерно 15%, некоторые туроператоры по этому направлению оценивают этот показатель в 20-25% по сравнению с прошлым годом. Это говорит о крайней востребованности курортов Краснодарского края», – сказала исполнительный директор АТОР.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 14.08.19

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