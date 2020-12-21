Крым снова отложил введение курортного сбора

Крым снова отказался вводить туристический налог: Госсовет республики продлил мораторий на введение курортного сбора до мая 2022 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперимент по взиманию с туристов денег на поддержание курортной инфраструктуры должен был стартовать 1 мая 2018 года в пяти регионах России. Севастополь сразу отказался от участия в программе, Крым отложил введение сбора сначала до 1 мая 2019 года, а затем на неопределенный срок На Алтае начали взимать плату только на территории Белокурихи, в Ставропольском крае ввели сбор в Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске. Кубань присоединилась к эксперименту в середине июля 2018 года.

По итогам 2018 года общие сборы трех регионов составили 313 млн рублей, в 2019 – около 1 млрд.

В 2020 году из-за пандемии Краснодарский край взимание сбора приостановил, но собирается возобновить в 2021 году. Крым же в очередной раз от введения сбора отказывается.

Сегодня Госсовет республики внес поправки в закон «О введении курортного сбора», согласно которым начало взимания платы с туристов переносится на 1 мая 2022 года.

«Перенос обусловлен значительным количеством обращений представителей турбизнеса, связанных с адаптацией к новой структуре туристического потока, а также с несвоевременностью введения дополнительных платежей для туристов в условиях пандемии», – заявил спикер Госсовета Владимир Константинов.

При принятии решения отдельно подчеркивался риск «перераспределения туристического потока в «теневой» сектор средств размещения, а также неравные условия конкуренции для легальных средств размещения».

Отметим, что значительная часть крымского турбизнеса и так работает в «тени»: в республике насчитывается несколько тысяч мест размещения, но до 70% из них предпочитают находиться в «серой зоне», то есть не сообщать властям о своем существовании и не платить налоги. Так, в текущем туристическом сезоне легально работают не более 1 тысячи отелей.

Да и туристы вряд ли побегут к нелегалам только из-за 10 дополнительных рублей в день.

А вот посчитать реальное число туристов курортный сбор помог бы. Сейчас в эту категорию записывают всех, прибывших на полуостров – с любой целью и на любом виде транспорта. В туристы попадают и сами крымчане, возвращающееся их других регионов. Власти признают, что система подсчета турпотока несовершенна, но всеми силами сопротивляются любым попыткам ее изменить.

Симферополь, Лиана Макоба

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