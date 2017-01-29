Российские туристы будут расплачиваться в Турции рублями

Публикации за 29.01.17

Турция сделал еще один в шаг борьбе за российского туриста: предоставить возможность расплачиваться рублями.

Denizbank в сотрудничестве со Сбербанком намерены внедрить систему рублевой оплаты в туристической сфере и агропромышленном комплексе.

«Теперь российские туристы в Турции получат возможность проводить все необходимые операции в банках, в банкоматах и иметь дело с персоналом, который будет принимать российские рубли в качестве оплаты», – цитирует РИА «Новости» генерального директора Denizbank Хакана Атеша.

Некоторые туроператоры и отели уже готовы предоставить российским туристам услуги, которые будут оплачиваться не в лирах, а в рублях, заявил Атеш. Кроме того, работа в этом направлении ведется с авиакомпанией Atlas.

Москва, Игорь Юров

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