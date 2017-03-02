Бахарев vs Мавлютов: администрация Симферополя добьется пересмотра решения о незаконности увольнения главного архитектора

Публикации за 02.03.17

Глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев не согласен с вердиктом Центрального районного суда, который признал увольнение бывшего главного архитектора Эрнста Мавлютова незаконным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрация намерена подать апелляцию и в ходе заседания представить доказательства о соответствии своего кадрового решения правовым нормам.

«Суд признал увольнение незаконным по факту того, что он находился на больничном. Хотя это все спорно, потому что больничный был предоставлен задним числом. Он находился на рабочем месте, визировал документы, работал, участвовал в совещаниях, а потом оказалось, что в эти же дни он был на больничном. Это абсурд», – рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» Бахарев.

При этом глава Симферополя продолжает настаивать на том, что увольнение Мавлютова было необходимо для пользы города. Как утверждает Бахарев, за все время своей работы бывший главный архитектор так и не достиг никаких положительных результатов в изменение облика столицы Крыма.

«Мы проанализировали его работу и получили в итоге ноль. Это характеристика не только с моей стороны. Эрнст Филсурович приложил свою руку ко всему, в том числе и к реконструкции центра. Он был главным архитектором, в его ведении было управление архитектуры, управление капитального строительства, управление рекламы. Его слова о том, что у него не было рычагов влияния – это вранье, скажем мягко. Он имел возможность сделать все», – считает глава администрации Симферополя.

Примечательно, что, по словам Бахарева, несмотря на восстановление по решению суда Мавлютова в должности, он так и не появился на рабочем месте.

Как уже сообщал «Новый День», Эрнст Мавлютов стал главным архитектором Симферополя в апреле2015 года. До этого он работал на аналогичной должности в Казани, возглавлял НИИ Генплана Москвы и был зампредседателя Москомархитектуры.

Некоторые его предложения вызывали у крымчан недоумение – к примеру, он высказывал идеи демонтажа стадиона «Локоматив», ради расширения транспортного потока, избавления от Центрального рынка, в целях строительства на его месте торгово-офисного гостиничного комплекса с парковками, а также установки гигантской статуи Христа на Ай-Петри. О его увольнении стало известно в начале ноября 2016 года в ходе одного из совещаний в правительстве Крыма, – кадровое решение администрации было озвучено главой республики Сергеем Аксеновым.

После этого фото Мавлютова появилось на так называемой «доске позора крымских чиновников» в Симферополе, а должность главного архитектора города осталась вакантна до сих пор. Бывший чиновник, оспаривая свое увольнение, также сообщил о намерении подать в суд на администрацию Симферополя за размещение его фото на «доске позора» – по утверждению Мавлютова, это действие властей «опорочила его репутацию».

Симферополь, Леонид Маковецкий

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