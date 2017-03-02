Кудринский доклад о «политически нестабильном» Крыме готовил категорический противник присоединения полуострова и фанат Джемилева (СКРИН) / Крымские эксперты: проблемы известны, а в части оценки – мотивированный «бред»

Публикации за 02.03.17

Крым и Севастополь оказались в списке самых неблагополучных в политическом плане регионов России, согласно материалам доклада опубликованного Комитетом гражданских инициатив Алексея Кудрина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», регионы оценивались по уровню социально-экономических рисков, количеству публичных протестов и уровню политической конкуренции.

Авторы доклада – профессор ВШЭ (Высшая школа экономики) Николай Петров, доцент ВШЭ Алексей Титков и политолог Александр Кынев.

Что касается Александра Кынева, то Кудрин привлек в качестве эксперта для анализа ситуации в Крыму человека, который известен, кроме прочего, как последовательный антикрымский блогер, публично подвергающий сомнению результаты референдума 2014 года и запрет деятельности меджлиса (запрещён в РФ).

В докладе эксперты уделили больше внимание Севастополю, подчеркнув, что там произошла смена главы города. Тем не менее, по мнению экспертов Кудрина, Севастополь настолько неблагополучен, что занял в таблице самую нижнюю строчку, а рядом с ним и – Крым.

В республике уже отреагировали на доклад Комитета гражданских инициатив.

«Крымская власть пользуется колоссальным уровнем доверия со стороны населения. И это подтверждается многочисленными опросами», – цитирует «РБК» вице-премьера крымского правительства – министра внутренней политики, информации и связи Дмитрия Полонского. По его мнению, Крым является «самым стабильным и спокойным регионом на территории России с абсолютно четкой, понятной системой власти».

В правительстве Севастополя федеральному агентству не прокомментировали доклад Кудрина.

На предположение о том, что если скепсис авторов доклада в отношении Севастополя можно как-то обосновать приближающимися выборами губернатора, то почему Крым тоже отнесли к проблемным регионам, крымский политолог, член Общественной палаты республики Денис Батурин в комментарии РИА «Новый День» пояснил: «Если в Севастополе идет речь о конфликте элит, и он продолжается довольно длительное время, то в Крыму к политической конфликтности относят скорее вопросы муниципального уровня и качества управления именно на этом уровне. Мы знаем, что в некоторых городах уже не один и даже не два раза поменялись мэры».

По словам политолога, одним из самых проблемных муниципалитетов в Крыму в этом плане является Бахчисарай, «вызывает вопросы» Феодосия, и при этом «напряженность существует и в Симферополе – в связи с ремонтом центра, с проводящимися акциями протеста против точечной уплотняющей застройки».

«Если говорить о том, что в Крыму существуют именно политические конфликты между конкурирующими политическими группами, что выливается в войну в средствах массовой информации, противостояние в региональном парламенте, в какие-то заявления политиков – то этого нет», – подчеркнул Денис Батурин.

Эксперт также не согласился с тем, что Крым и Севастополь могут быть отнесены к категории самых конфликтных регионов страны. При этом, по его мнению, как в республике, так и в городе федерального значения, действительно существуют определенные риски, связанные с объективными социально-экономическими показателями, но касающиеся выполнения федеральной целевой программы.

В то же время, у другого крымского политолога – Николая Кузьмина вызвала удивление методика экспертов, составивших рейтинг.

«Методика вызывает большие вопросы, поскольку в неблагополучных регионах оказались очень богатые, экономически устойчивые малонаселенные регионы, такие как Ямало-Немецкий и Ханты-Манскийский округа, и одновременно там же – депрессивная Еврейская АО. А самым благополучным с политической точки зрения оказался Дагестан, где, как известно, практически ведется партизанская война со стороны религиозных экстремистов», – рассказал РИА «Новый День» эксперт.

По его словам, «эксперты, работающие с Кудриным, относятся к категории людей, которым не очень нравится факт присоединения Крыма к России», но это не повод составлять подобные рейтинги, воспринимающиеся в первую очередь как «красиво оформленный бред» из-за своей абсурдности.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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