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Публикации за 03.03.17

Блэкаут наступает Украине на «пятки»: чрезвычайное положение продлят

Блэкаут наступает Украине на «пятки»: чрезвычайное положение продлят

Введенное на Украине до середины марта чрезвычайное положение в сфере энергетики, могут продлить до конца 2017 года.

Как передаёт корреспондент РИА , из-за дефицита угля антрацитовой группы режим ЧП, который киевские власти установили до 17 марта, может затянуться на более продолжительный срок. По словам вице-премьера Украины Владимира Кистиона, если блокада Донбасса не будет снята, кабмин прорабатывает три варианта развития событий. Первый – чрезвычайные меры продлят до 1 июня, второй – до 1 сентября и третий – до конца текущего года.

Кистион отметил, что из-за невозможности поставок угля из Донбасса, Киеву придется покупать уголь в США, ЮАР или России. Как раз от того, где и по какой цене будет решено делать закупки, и будет зависеть срок, на который продлят ЧП. При этом импорт угля из РФ Киев считает неприемлемым: «непатриотично».

Пока украинские власти надеются, что самый приемлемый вариант решения ситуации – продления чрезвычайных мер до начала лета, однако не исключено, что им придётся воспользоваться вторым или третьим сценарием.

Как сообщал , в середине февраля на Украине было введено чрезвычайное положение в сфере энергетики. Причина введения режима ЧП – дефицит угля антрацитовой группы. Ситуация возникла из-за блокирования украинскими радикалами грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей. Таким образом, на Украине возникла угроза блэкаута: 30% электроэнергии Украины производится тепловыми электростанциями.

Отметим, что с 1 марта тарифы на электроэнергию выросли на 26%. Помимо роста цен за свет, в апреле ожидается перерасчет цен на природный газ для населения, что может привести к очередному повышению тарифов.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 03.03.17

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