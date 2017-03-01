NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 01.03.17

Блокада Донбасса бьёт по кошелькам украинцев: электричество подорожает на четверть / Скоро «взлетит» и газ

Блокада Донбасса бьёт по кошелькам украинцев: электричество подорожает на четверть Скоро «взлетит» и газ

На Украине с 1 марта тарифы на электроэнергию вырастут на 26%.

Как передаёт корреспондент РИА , с марта этого года украинцам придётся платить за потребление электроэнергии не 1,29 гривны, а 1,68 гривны (около 3,5 рублей). За последние три года это уже пятое подорожание.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг предупредила о пятиэтапном росте цен еще в 2015 году. Мартовское подорожание – это как раз и есть последний этап выравнивания цен, убеждают члены комиссии. Между тем, по мнению экспертов, это повышение тарифов далеко не последнее: из-за дефицита антрацитового угля, который ранее поставлялся на Украину из ДНР и ЛНР, электричество, вполне, может ещё подняться в цене.

Кроме того, в апреле ожидается перерасчет цен на природный газ для населения, что может привести к очередному повышению тарифов.

Как сообщал , в середины февраля на Украине было введено чрезвычайное положение в сфере энергетики. Причина введения режима ЧП – дефицит угля антрацитовой группы. Ситуация возникла из-за блокирования украинскими радикалами грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей. Таким образом, на Украине возникла угроза блэкаута: 30% электроэнергии Украины производится тепловыми электростанциями.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 01.03.17

Суд признал незаконным увольнение главного архитектора Симферополя. / Керченский мост и подходы к нему осветит «Кубаньэнерго». / Путин о допинге: признаем отдельные случаи, но никакой «системы» не было и нет. А «царапины на пробирках» – не российская ответственность.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter