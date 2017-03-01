Блокада Донбасса бьёт по кошелькам украинцев: электричество подорожает на четверть / Скоро «взлетит» и газ

Публикации за 01.03.17

На Украине с 1 марта тарифы на электроэнергию вырастут на 26%.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с марта этого года украинцам придётся платить за потребление электроэнергии не 1,29 гривны, а 1,68 гривны (около 3,5 рублей). За последние три года это уже пятое подорожание.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг предупредила о пятиэтапном росте цен еще в 2015 году. Мартовское подорожание – это как раз и есть последний этап выравнивания цен, убеждают члены комиссии. Между тем, по мнению экспертов, это повышение тарифов далеко не последнее: из-за дефицита антрацитового угля, который ранее поставлялся на Украину из ДНР и ЛНР, электричество, вполне, может ещё подняться в цене.

Кроме того, в апреле ожидается перерасчет цен на природный газ для населения, что может привести к очередному повышению тарифов.

Как сообщал «Новый День», в середины февраля на Украине было введено чрезвычайное положение в сфере энергетики. Причина введения режима ЧП – дефицит угля антрацитовой группы. Ситуация возникла из-за блокирования украинскими радикалами грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей. Таким образом, на Украине возникла угроза блэкаута: 30% электроэнергии Украины производится тепловыми электростанциями.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 01.03.17

Суд признал незаконным увольнение главного архитектора Симферополя. / Керченский мост и подходы к нему осветит «Кубаньэнерго». / Путин о допинге: признаем отдельные случаи, но никакой «системы» не было и нет. А «царапины на пробирках» – не российская ответственность. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»