Водная блокада на Украине: цены стремительно растут

Публикации за 15.05.17

На Украине выросли тарифы на холодную воду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вода подорожала в Киеве, Ровно, Каменце-Подольском, Днепропетровске, Ирпене, Хмельницком, Боярке, Вишневом, Павлограде, Лисичанске и других городах. Больше всего цены подскочили во Львове – почти на 28%. Для жителей Киева тариф вырос почти на 15%, так что за воду придется платить не 13,77 грн за кубометр, а 15,79 грн (более 34 руб). Выросла стоимость и водоотведения горячей воды – 7,52 грн за куб (ранее – 6,93). Основной причиной увеличения стоимости является рост цен на электроэнергию.

Как сообщал «Новый День», с марта этого года украинцы платят за электричество не 1,29 гривны за кв/ч, а 1,68 гривны (около 3,5 рублей). За последние три года это уже пятое подорожание. И, по мнению экспертов, далеко не последнее: из-за дефицита антрацитового угля, который ранее поставлялся на Украину из ДНР и ЛНР, электричество вполне может подняться в цене еще.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 15.05.17

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