Ялтинцы уже год не могут благоустроить двор из-за бездействия коммунальщиков

Публикации за 03.03.17

Коммунальные службы Ялты уже год препятствуют наведению порядка у одного из домов в городе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», коммунальщики длительное время игнорируют необходимость демонтажа бесхозного объекта, не давая благоустроить территорию жильцам близлежащего дома.

На бездействие профильных служб Ялты пожаловалась в соцсетях одна из жительниц города.

«Хочу обратить ваше внимание, что пока все сносят кафе, киоски и «Еду» (ранее демонтированный властями Ялты торговый комплекс на набережной – прим. «НД»), несчастный ларёк на Суворке продолжает стоять. На снос бесхозного ларька было предписание коммунальных служб, и снести его обещали силами «РЭО – 1»», – поясняет крымчанка.

По ее словам, жители указанного дома, расположенного по улице Суворовской, готовы своими силами и за свои средства убрать с территории весь мусор и построить волейбольную площадку для детей. Но, как утверждает жительница Ялты, спустя двенадцать месяцев с момента обещания разобраться с проблемой, до дела так и не дошло.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 03.03.17

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