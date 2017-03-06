NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 06.03.17

Снесите меня, снесите: жители Ялты активно помогают уничтожать их собственные гаражи / Так утверждают чиновники

Снесите меня, снесите: жители Ялты активно помогают уничтожать их собственные гаражи Так утверждают чиновники

В Ялте в районе улицы Крупской снесут более 30 гаражей.

Как передает корреспондент РИА , автовладельцы на протяжении нескольких десятилетий застраивали земельный участок гаражами, но ни один из них так и не оформил на него документы. Теперь руководство города эти объекты рассматривает как установленные на «самовольно занятых земельных участках».

При этом местные власти утверждают, что протестовать против такого решения администрации автовладельцы не собираются – по их мнению, горожане готовы пожертвовать своими гаражами ради запланированного на этой территории строительства жилого дома.

«Снос незаконных объектов завершится через две-три недели. Радует то, что собственники гаражей охотно идут на контакт, понимая, что предстоящее строительство – это благо для города. Они всеми силами помогают нам в демонтаже конструкций», – цитирует «ЮгЯлта» директора МУП «Объединенная управляющая компания» Тамерлана Джазаева.

Жилой дом планируется возводить в рамках реализации федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года. По словам, первого заместителя главы администрации Ивана Паюка, в ближайшее время на участке начнется проведение геологических исследований.

Между тем, жители одного из домов в Ялте на протяжении года не могут заняться благоустройством прилегающей к зданию территории, из-за игнорирования коммунальщиками необходимости демонтажа бесхозного объекта. По утверждению ялтинцев, власти пообещали снести ларек, чтобы жители своими силами смогли расчистить участок от мусора и сделать на нем волейбольную площадку, однако спустя двенадцать месяцев слова чиновников так и не подкрепились действиями.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 06.03.17

В Ялте подсчитали, сколько нужно на хорошие дороги. / Популярные зоны отдыха Крыма превращаются в помойку (ФОТО, ВИДЕО). / В Гурзуфе «задымилось» море (ВИДЕО).

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter