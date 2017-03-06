Снесите меня, снесите: жители Ялты активно помогают уничтожать их собственные гаражи / Так утверждают чиновники

Публикации за 06.03.17

В Ялте в районе улицы Крупской снесут более 30 гаражей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», автовладельцы на протяжении нескольких десятилетий застраивали земельный участок гаражами, но ни один из них так и не оформил на него документы. Теперь руководство города эти объекты рассматривает как установленные на «самовольно занятых земельных участках».

При этом местные власти утверждают, что протестовать против такого решения администрации автовладельцы не собираются – по их мнению, горожане готовы пожертвовать своими гаражами ради запланированного на этой территории строительства жилого дома.

«Снос незаконных объектов завершится через две-три недели. Радует то, что собственники гаражей охотно идут на контакт, понимая, что предстоящее строительство – это благо для города. Они всеми силами помогают нам в демонтаже конструкций», – цитирует «ЮгЯлта» директора МУП «Объединенная управляющая компания» Тамерлана Джазаева.

Жилой дом планируется возводить в рамках реализации федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года. По словам, первого заместителя главы администрации Ивана Паюка, в ближайшее время на участке начнется проведение геологических исследований.

Между тем, жители одного из домов в Ялте на протяжении года не могут заняться благоустройством прилегающей к зданию территории, из-за игнорирования коммунальщиками необходимости демонтажа бесхозного объекта. По утверждению ялтинцев, власти пообещали снести ларек, чтобы жители своими силами смогли расчистить участок от мусора и сделать на нем волейбольную площадку, однако спустя двенадцать месяцев слова чиновников так и не подкрепились действиями.

Ялта, Леонид Маковецкий

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