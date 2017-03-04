В Белогорском районе Крыма введен карантин по африканской чуме свиней

Публикации за 04.03.17

В селе Карасевка Белогорского района введен карантин из-за угрозы распространения африканской чумы свиней. Очаг заболевания обнаружен в одном из личных подсобных хозяйств.

« Указом Главы Республики Крым опубликованным на официальном портале правительства определен эпизоотический очаг, установлена первая угрожаемая зона на территории радиусом 5000 метров от очага в северном направлении, в западном направлении, радиусом 6500 метров от очага в юго-восточном направлении», – уточнили в Госкомветеринарии Крыма.

Накануне глава Крыма подписал аналогичный указ в отношении другого белогорского села: «Установить ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС на ограниченной территории – месте обнаружения трупов (останков) диких кабанов, в 6,5 километрах южнее села Межгорье Белогорского района, до отмены ограничительных мероприятий».

В карантинных зонах запрещаются все виды охоты, заготовка кормов и подстилочного материала для животных.

Как уже сообщал «Новый День», Белогорский район один из неблагополучных по африканской чуме свиней: в середине февраля здесь вводили режим ЧС.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.03.17

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