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Крым

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Публикации за 05.03.17

ДНР и ЛНР объявили о введении режима прекращения огня

ДНР и ЛНР объявили о введении режима прекращения огня

ДНР и ЛНР объявили о введении режима прекращения огня с 5 марта.

«Сейчас работает предложение о прекращении огня по всей линии соприкосновения с 11.00 сегодняшнего дня. Это совместная инициатива наша и ЛНР», – заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Басурин добавил, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от действий украинской стороны, которая должна обеспечить прекращение огня не только регулярных частей ВСУ, но и радикальных формирований украинских националистов. «Посмотрим, сможет ли Украина контролировать радикалов», – отметил заместитель командующего оперативным командованием ДНР.

Напомним, в конце января на юго-востоке Украины силы ВСУ попробовали перейти в наступление, что обострило ситуацию в Донбассе: под Авдеевкой начались ожесточенные бои. 18 февраля министры иностранных дел России, Франции, Германии и Украины договорились о прекращении огня в Донбассе с 20 февраля. Однако украинские войска прекратить огонь отказались.

Донецк, Платон Ефимчук

Донецк. Другие новости 05.03.17

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