Между ДНР и Украиной появилась госграница

Публикации за 13.03.17

В ДНР установили государственную границу с Украиной.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», линии соприкосновения самопровозглашённой республики с Украиной присвоили статус государственной границы, соответствующий указ подписал глава глава ДНР Александр Захарченко.

«Запретить перемещение физических лиц вне пунктов пограничного контроля службы пограничной охраны министерства государственной безопасности. При перемещении через линию соприкосновения физическим лицам в обязательном порядке необходимо пройти регистрацию в пунктах пограничного контроля», – указано в тексте документа, размещенного на сайте министерства государственной безопасности ДНР.

В МГБ также предупреждают, что случае если данные требования не будут выполнены, то действия пересекающих границу будут квалифицированы в соответствии с уголовным кодексом по статье «Незаконное пересечение Государственной границы ДНР».

Напомним, в конце января на юго-востоке Украины силы ВСУ попробовали перейти в наступление, что обострило ситуацию в Донбассе: под Авдеевкой начались ожесточенные бои. В феврале министры иностранных дел России, Франции, Германии и Украины договорились о прекращении огня в Донбассе с 20 февраля. Однако украинские войска продолжили обстреливать населённые пункты ДНР.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 13.03.17

Где в Симферополе не место для эротики? Практически везде. / На Украине начали замуровывать отделения российских банков (ФОТО). / Губернатора Петербурга вызвали в суд по делу о передаче Исаакия РПЦ. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»