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Крым

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Публикации за 06.03.17

Директор школы в Крыму демонтировала ворота на стадионе, чтобы дети не играли в футбол (ВИДЕО)

Директор школы в Крыму демонтировала ворота на стадионе, чтобы дети не играли в футбол (ВИДЕО)

Директор одной из крымских школ, расположенной в селе Краснокаменка (Феодосия), запретила использовать стадион учреждения для игры в футбол. Как передает корреспондент РИА , руководителю школы не понравилось, что местные дети и подростки устроили на нем свои соревнования.

«Ребята организовали дворовый турнир 4 марта. К ним подошла директор и приказала убираться со стадиона школы. Причем стадион вообще не огорожен. Ребята не обратили внимания и продолжили игру, тогда директор вызвала мужа военного. Тот начал наезжать на детей. В это время директор вызвала участкового, обвинив детей в проведении несанкционированного митинга!», – возмущается на своей странице в Facebook крымский общественник Александр Талипов.

По его мнению, подобная позиция директора может привести к негативным последствиям и отразится на будущем детей, ведь она «по сути, выгоняет их на улицу, и вместо спорта они могут начать пить алкоголь, употреблять наркотики».

«Когда ее попросили предоставить документы на стадион, она начала кричать, что вы не уполномоченные лица, ничего вам не покажет. Вечером по приказу директора спилили ворота. Вдумайтесь, борьба с детьми! Спилить ворота на стадионе! Сегодня дети сделали ворота из досок и закончили турнир, но это за гранью моего понимания», – сетует общественник.

По его словам, наличие среди игроков детей разного возраста, независимо от того, являются ли они учениками указанной школы, а также студентов, – «не повод повесить амбарный замок», то есть, закрыть доступ к стадиону. При этом, как утверждает Талипов, вопрос проведения турнира был предварительно согласован – ребята играли в форме, «подошли серьезно к вопросу».

«Детский спорт только в лозунгах и деньги списывать», – подытожил Талипов.

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