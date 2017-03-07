Действия школьной директрисы, запретившей «футбольный митинг» в Крыму, назвали политической самодеятельностью

Публикации за 07.03.17

<a href="https://www.youtube.com/embed/Hp_PHYEzlDI?rel=0">Video</a>

Самоуправство и излишняя «политическая бдительность» директора Краснокаменской школы Феодосийского городского округа, разогнавшей накануне детский футбольный турнир, не понравились крымчанам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в социальных сетях резко осудили руководство школы, а информация об инциденте разошлась уже далеко за пределы Крыма.

«Сам по себе повод для разгона выглядит многообещающе. Скоро по той же причине можно будет разгонять автобусные остановки, рынки или торговые центры. Пошел несанкционировано за хлебушком без справки из райуправы? Покусился на государственную безопасность. В околоток», – написал у себя в LiveJournal российский блогер Анатолий Несмиян, более известный как Эль Мюрид.

Напомним, о срыве футбольного турнира в селе Краснокаменка заявили сами организаторы соревнований, отметив, что игра была прервана ввиду того, что в школе усмотрели в собрании молодежи «несанкционированный террористический митинг». Поскольку участники турнира проигнорировали претензии руководителя образовательного учреждения и продолжили играть, она отдала распоряжение убрать с поля ворота и вызвала полицию.

В отделе образования Феодосии считают, что директор школы поступила правильно. Там утверждают, что женщиной двигала, в первую очередь, забота о детях.

«Не было обеспечено ни медицинское сопровождение, ни охрана. Краснокаменка – это удаленный населенный пункт, и когда происходит массовое скопление людей, особенно детей, на любом соревновании обеспечивается медицинский работник. Это первое что волновало директора», – пояснила РИА «Новый День» начальник управление образования Феодосии Надежда Алексеенко, добавив, что, при получении кем-то из игроков травмы, «скорая» бы ехала на место не менее получаса.

По словам чиновницы, главная претензия к организаторам турнира заключалась в «несерьезности» подхода: они не согласовали проведение масштабных для района соревнований с администрацией школы, из-за чего о мероприятии не были оповещены ни полиция, ни медики. При этом Алексеенко уверяет, что директор школы могла бы оказать содействие подросткам, если бы они заранее договорились с ней об этом, а не придерживались позиции «мы пришли и будем проводить турнир».

Примечательно, что на опубликованном в Интернете видео со стадиона, где развернулся инцидент, подростки уверяют, что «разговор с директором» до соревнований состоялся, и о турнире в школе было известно.

«Мне вчера позвонил представитель прокуратуры и задал вопрос: «Если бы что-то произошло, кто бы нес ответственность?» Территория – школы, поэтому ответственность бы нес директор школы», – объяснила Надежда Алексеенко мотивацию руководителя образовательного учреждения.

На вопрос, действительно ли полиция была вызвана под предлогом проведения «несанкционированного террористического митинга», как уверяют организаторы турнира, Алексеенко, ссылаясь на информацию, полученную от самого директора, ответила: «Она позвонила и сказала, что собираются подростки для проведения турнира, который не был согласован предварительно». При этом руководитель отдела образования заявила: вызвать полицию было необходимо: со стороны подростков были высказаны оскорбления в адрес директора школы, что официально зафиксировано протоколом. По мнению Алексеенко, не случись ситуации с отменой турнира, и появлением на месте директора, конфликт мог бы возникнуть между самими подростками, и привести к негативным последствиям.

Отметим, что подростки никакой агрессии не проявляли, один из них предположил, что турнир запретили из-за того, что директору никто не заплатил – это руководитель образовательного учреждения и сочла оскорблением, потребовав составить протокол.

Что касается ворот, то по версии отдела образования, они были не спилены, а просто убраны, после того как «директор увидела как один из игроков пропустив гол, начал пинать ворота», то есть «ворота были убраны, чтобы их сохранить».

Примечательно, что, по словам Алексеенко, глава администрации Феодосии Станислав Крысин не согласен с позицией отдела образования и считает, что подобных препятствий проведению турниру быть не должно. Однако получить комментарий самого Крысина РИА «Новый День» не удалось – в канцелярии администрации, видимо, испугавшись скандала, потребовали сделать письменный запрос.

А вот в полиции никаких признаков «несанкционированного митинга» во время футбольного турнира не увидели.

«Там никакого митинга не было. Там дети играли в футбол. Это что, запрещено законом, если собрались школьники, ну чуть старше может, поиграть в футбол? Побегали полчаса и разошлись – это что митинг? У них что, какие-то лозунги были или транспаранты? Ничего такого не было», – рассказал РИА «Новый День» старший участковый по Коктебелю Али Фазилов, один из сотрудников которого присутствовал на месте.

При этом в полиции не стали давать оценку действиям директора школы, предположив, что представитель образовательного учреждения при обращении к правоохранителям могла руководствоваться намерением предотвратить возможные нарушения общественного порядка. В то же время, Фазилов подтвердил: в сообщении-вызове все же говорилось о «возможном нарушении антитеррористических условий».

Феодосия, Леонид Маковецкий

Феодосия. Другие новости 07.03.17

В Крым по почте присылали наркотики из Европы. / Путин помиловал Оксану Севастиди, получившую 7 лет за СМС по статье о госизмене. / «Крымнаш» предложили совместить с выборами-2018. В Госдуме хотят перенести день голосования на 18 марта. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»