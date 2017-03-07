Крым стал лидером РФ по показателям строительства, увеличению зарплат и росту собственных доходов бюджета

Публикации за 07.03.17

Крым стал лидером в России по темпам роста в строительстве, увеличению зарплат и приросту собственных доходов бюджета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в целом, в 2016 году в России продолжилось снижение ВВП, но темпы падения существенно замедлились: по данным Росстата, ВВП снизился на 0,2% против 2,8% в 2015 году. При этом на региональном уровне динамика макроэкономических показателей остается неоднородной.

Эксперты рейтингового агентства «РИА Рейтинг» провели анализ социально-экономического развития в регионах РФ в 2016 году. Отмечается, что рост промышленного производства произошел преимущественно в регионах с развитым оборонно-промышленным сектором, в то время как в субъектах с металлургией в роли одной из ведущих отраслей, отмечается падение промышленного производства. Наиболее стабильные показатели фиксируются в Московской области, Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге и в Республике Татарстан. В перечисленных регионах в каждом из 12-ти месяцев 2016 года отмечался рост промышленного производства. Лидерами по индексу промышленного производства в 2016 году стали Республика Алтай, Республика Дагестан и Севастополь. Наиболее существенное снижение произошло в Северной Осетии и Бурятии.

Сфера строительства в 2016 году продемонстрировала падение, что говорит о сохранении негативных тенденций в инвестиционной сфере. Сокращение объема работ в строительстве происходило на протяжении всего года, за исключением ноября. В целом, объем строительных работ снизился в 45 регионах и вырос в 40.

Лидерами по темпам роста работ в строительстве по итогам 2016 года стали Республика Крым, Севастополь, Вологодская область, Чукотский автономный округ и Республика Алтай. В этих регионах объем работ в строительстве вырос более чем на 30%. Наиболее резкое сокращение объема работ в строительстве, по данным Росстата, произошло в Калмыкии (-67,4%).

Одной из ключевых проблем российской экономики остается низкий потребительский спрос, что связано с быстрым снижением доходов населения, которое не может нивелировать номинальный рост зарплат. Реальные доходы в 2016 году выросли только в 6 субъектах РФ. Из них наиболее существенный рост зафиксирован в Крыму (+9,7%). Здесь же отмечен наиболее существенный рост номинальной зарплаты – более чем на 10%.

Отношение денежных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг по итогам января-ноября 2016 года по РФ составило 2,12, что ниже, чем за аналогичный период предыдущего года (2,24). Рост этого показателя произошел лишь в 4 регионах (Московская область, Костромская область, Республика Крым и Ленинградская область).

Кроме того, Крым стал лидером РФ по приросту собственных доходов (+29,2%), наибольший вклад внес налог на доходы физических лиц, выросший на 4,8 млрд рублей.

Симферополь, Платон Ефимчук

Симферополь. Другие новости 07.03.17

Банки бегут из Крыма и Севастополя. / Симферопольцы жалуются на «ненужное» тепло в квартирах. / Крыму на строительство детских садов выделят около 3 миллиардов рублей. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»