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Крым

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Публикации за 10.03.17

Крым назван примером прогресса

Крым назван примером прогресса

Крым признан одним из самых благополучных регионов России: за три года в составе РФ полуостров продемонстрировал невероятный прогресс, отмечают в Кремле.

Как передает корреспондент РИА , федеральное правительство отметило позитивную динамику в сфере занятости, рост доходов населения (по этому показателю Крым стал в стране лидером- +9,7%, здесь же отмечен наиболее существенный рост номинальной зарплаты – более чем на 10%).

Кроме того, Крым стал лидером РФ по приросту собственных доходов (+29,2%), наибольший вклад внес налог на доходы физических лиц, выросший на 4,8 млрд рублей.

Особо отмечаются показатели по младенческому здоровью: в 2016 году младенческая смертность снизилась на 19% до уровня 5,1 на каждую тысячу родившихся живыми. В среднем по России этот показатель составляет 6, в Южном федеральном округе – 5,6.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 10.03.17

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