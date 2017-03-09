«Чего тебе надобно, старче?» У Центрального рынка в Симферополе определи под снос объект 90-летнего владельца

Публикации за 09.03.17

Процесс ликвидации нестационарных торговых объектов в Симферополе проходит неспешно, но любопытно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на пути у ликвидаторов возник бизнесмен-долгожитель, расположившийся, как сообщается, на инженерных коммуникациях.

Напомним, полгода назад глава администрации города Геннадий Бахарев пообещал, что не менее сотни торговых объектов будут снесены. При этом, по его словам, количество строений, подлежащих демонтажу, может увеличиться, поскольку комиссия по их обследованию продолжает работать.

Об антисанитарном состоянии территории и необходимости сноса «шалманов», окружающих Центральный рынок, неоднократно говорил и глава Крыма Сергей Аксёнов.

В декабре 2016 года администрация Симферополя утвердила перечень из 20 объектов, расположенных на прилегающей к Центральному рынку территории, по адресу ул. Козлова, 11-б. Они были объявлены подлежащими принудительному демонтажу. Часть из них, действительно, была демонтирована.

Теперь администрация приняла следующее постановление: решено снести строения, размещенные в границах охранной зоны инженерных коммуникаций, расположенные на земельном участке по адресам: ул.Козлова, No11-а и 11-л.

В постановлении указаны и землепользователи, которые в течение трех месяцев должны очистить арендованные участки – это ООО «Фирма Салта» и Александр Козьмачев. Интересно, что единственному жителю Симферополя с такими именем и фамилией 91 год.

Сейчас отрезок улицы Козлова вдоль рынка выглядит еще страшнее, чем прежде: на месте некоторых снесенных павильонов зияют дыры, где скапливается мусор, в других продолжают торговать, в том числе – шашлыками и самсой, готовящимися здесь же.

Между тем, вся эта суета не касается строящегося объекта, в который упирается каждый, кто выходит из подземного перехода.

Симферополь, Март, Ольга Картошина

Симферополь, Март. Другие новости 09.03.17

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