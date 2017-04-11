В Симферополе начали сносить самострои на Центральном рынке

Публикации за 11.04.17

В Симферополе приступили к сносу незаконных торговых павильонов на улице Козлова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», работы по принудительному демонтажу нелегальных точек начались рано утром. Сейчас на площади работают более десятка единиц техники, а территория оцеплена бойцами Народного ополчения Крыма. Планируется, что к концу недели прилегающая к рынку территория будет полностью очищена от построек.

Ориентировочно работы по сносу обойдутся в 7 млн рублей. По информации представителей власти, владельцы торговых точек были уведомлены о предстоящем сносе заранее. Между тем, как сообщают местные СМИ, некоторых предпринимателей предупредили только сегодня ночью: люди экстренно вынесли из павильонов технику и оборудование.

Напомним, полгода назад глава администрации города пообещал, что не менее сотни торговых объектов будут снесены. Работы велись, но неспешно. В итоге отрезок улицы Козлова вдоль рынка стал выглядеть еще страшнее, чем прежде: на месте некоторых снесенных павильонов зияют дыры, где скапливается мусор, в других продолжают торговать, в том числе – шашлыками и самсой, готовящимися здесь же.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 11.04.17

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