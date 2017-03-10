15 тысяч крымчан с «проблемными» документами остаются без компенсаций по украинским вкладам

Публикации за 10.03.17

Порядка 15 тысяч крымчан до сих пор не могут получить полные компенсации по своим вкладам в украинских банках из-за проблем с документами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сложности возникают при обращении в Фонд защиты вкладчиков, где пострадавшим заявляют об отсутствии у них нужных бумаг, либо видят в представленных документах лишь «косвенное указание о наличии средств на счетах».

Тем не менее, в парламенте республики уверяют, что в курсе проблемы, и обещают ее решить при поддержке федеральных властей.

«Этот вопрос уже обсуждался в Министерстве финансов Российской Федерации при участии Центрального банка РФ, Агентства по страхованию вкладов, Фонда защиты вкладчиков, а также всех заинтересованных лиц. Нам удалось найти понимание со стороны федерального руководства и, возможно, уже скоро будут разработаны конкретные механизмы по выплате средств крымчанам, оказавшимся в подобной ситуации. Пока это вопрос времени», – обнадежил председатель комитета Госсовета Крыма по законодательству Сергей Трофимов, слова которого приводит пресс-служба парламента.

Так, во время проведения приема к депутату обратился крымчанин, попавший в подобную ситуацию: в ФЗВ, ссылаясь на федеральное законодательство, предлагают ему вернуть 100 тысяч рублей, хотя, по его словам, сумма, которая находилась на его счету, была намного больше. Причиной того, почему он не может получить всю сумму, является переоформленный после 2 апреля 2014 года договор с банком, срок заключения которого по действующему закону не дает ему право претендовать на полную выплату.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 10.03.17

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